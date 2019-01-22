«Юхууу». Настя Рыбка на свободе, за девушку вступился ее президент

После освобождения Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) в Москве 22 января девушка впервые с момента задержания в Таиланде по собственной воле появилась на видео в соцсетях. Ее адвокат на том же ролике пообещал большую пресс-конференцию Рыбки, сама она добавила лишь короткое «юхууу».

Появлению ролика на странице в Instagram адвоката Дмитрия Зацаринского предшествовало заявление пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава государства, гражданином которого является Анастасия Вашукевич, она же Настя Рыбка, поручил немедленно заняться ее освобождением. Однако столичная полиция справилась с поручением Лукашенко самостоятельно и без участия дипломатов. Рыбку и Лесли отпустили днем 22 января, им не стали предъявлять обвинения в вовлечении в занятия проституцией жительниц российской столицы и отпустили на свободу.

При этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что освобождение Рыбки – «комплексная заслуга», а Лукашенко давал поручение его ведомству помочь девушке. «Все поручения президента, которые МИД получает, исполняются беспрекословно, качественно и в срок», – подчеркнул Макей.

Известный публицист Александр Невзоров в интервью «Фонтанке» прокомментировал освобождение Рыбки и рассказал, что «Дерипаска показал тут хорошую молодецкую удаль. Как по щелчку его пальцев стали двигаться спецслужбы разных стран!» Подробнее читайте в материале «Александр Невзоров: Рыбка вышла на политическую арену. Там никто не смотрит на возраст и пол».