«Юхууу». Настя Рыбка на свободе, за девушку вступился ее президент
После освобождения Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) в Москве 22 января девушка впервые с момента задержания в Таиланде по собственной воле появилась на видео в соцсетях. Ее адвокат на том же ролике пообещал большую пресс-конференцию Рыбки, сама она добавила лишь короткое «юхууу».
Появлению ролика на странице в Instagram адвоката Дмитрия Зацаринского предшествовало заявление пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава государства, гражданином которого является Анастасия Вашукевич, она же Настя Рыбка, поручил немедленно заняться ее освобождением. Однако столичная полиция справилась с поручением Лукашенко самостоятельно и без участия дипломатов. Рыбку и Лесли отпустили днем 22 января, им не стали предъявлять обвинения в вовлечении в занятия проституцией жительниц российской столицы и отпустили на свободу.
При этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что освобождение Рыбки – «комплексная заслуга», а Лукашенко давал поручение его ведомству помочь девушке. «Все поручения президента, которые МИД получает, исполняются беспрекословно, качественно и в срок», – подчеркнул Макей.
Известный публицист Александр Невзоров в интервью «Фонтанке» прокомментировал освобождение Рыбки и рассказал, что «Дерипаска показал тут хорошую молодецкую удаль. Как по щелчку его пальцев стали двигаться спецслужбы разных стран!» Подробнее читайте в материале «Александр Невзоров: Рыбка вышла на политическую арену. Там никто не смотрит на возраст и пол».
Справка:
Рыбку, Лесли и еще несколько депортированных из Таиланда участников секс-тренинга задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево 16 января. Нагатинский районный суд удовлетворил просьбу прокуратуры о продлении срока задержания на 72 часа.
Рыбка и Лесли должны Олегу Дерипаске по 500 тысяч рублей за публикацию в соцсетях видеозаписей с отдыхом миллиардера. Их использовал ФБК Алексея Навального для расследования о возможных неформальных связях Дерипаски и бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько.
Анастасия Вашукевич в суде попросила через журналистов прощения у олигарха. «Олег Владимирович, я прошу прощения. Я орудие, люди воспользовались мной. Никаким образом больше не буду компрометировать Дерипаску», – высказалась подозреваемая.