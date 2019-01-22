Природа сотворила идеально круглую льдину на реке в Финляндии

Удивительное природное явленияе обнаружили на реке Суоненйоки в Финляндии. На поверхности воды образовался идеальный ледяной круг, который при этом вращается вокруг своей оси. Об этом 22 января сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

На повороте реки есть заводь, где вода циркулирует с соответствующей скоростью. Температура при образовании уникальной льдины тоже была оптимальной — чуть ниже десяти градусов Цельсия. Ещё несколькими градусами ниже — и лёд на речке бы просто встал.

По словам местного фотографа Олли Корхонена, в последний раз он видел такое чудо в 2006 году.

Круглые льдины ради забавы в Финляндии вырезают и вручную, заставляя их вращаться с помощью мотора. Год назад в городе Лохья соорудили самую большую в мире ледяную карусель.