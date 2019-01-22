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22.01.2019 22:43
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Битва началась. Смольный предъявил «Метрострою» нецелевое расходование и коррозию

Власти официально уведомили «Метрострой» о расторжении контрактов на строительство трех линий подземки. Оппонент Смольного отправляет рабочих в отпуск и готовится к суду.

Битва началась. Смольный предъявил «Метрострою» нецелевое расходование и коррозию

Генеральный директор "Метростроя" Вадим Александров (справа)//Денис Владимиров/Коммерсантъ

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры взялся за обещанный накануне разрыв с заслуженным строителем петербургского метро. 22 января на сайте госзакупок опубликованы уведомления об одностороннем отказе. Причина везде одна – нарушение условий контракта, но детали разнятся. Общая стоимость соглашений превышает 85 млрд рублей, из которых «Метрострою» выплатили чуть больше 64 млрд рублей. По процедуре расторгнутыми контракты будут считаться через 10 дней после уведомления. А после начнется поиск нового подрядчика.

Все три документа подписаны руководителем СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Вячеславом Урусовым. В 33-миллиардном контракте на строительство станций фиолетовой линии («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары») сделан акцент на готовность. По изначальным условиям, заказчик должен был сдать Фрунзенский радиус к 20 декабря 2018 года. По состоянию на 21 января, фактическая она составляет 81,3%, пишет Урусов, при том, что еще в октябре 2017 года Смольный говорил о готовности в 90%. Разница объясняется тем, что первая цифра – это принятые и оплаченные работы, а вторая – реальное положение дел.

Список недоделок насчитывает 32 графы, Урусов также сообщает, что с начала работы ОАО «Метрострой» получило претензий на 20,8 млн рублей. Отдельное недовольство вызвал недостаток рабочей силы: вместо необходимых 2,5 тыс. человек в ноябре и 1,6 тыс. человек в декабре метро до Купчино строили 500 и 250 человек соответственно. Дирекция транспортного строительства еженедельными письмами настаивала на мобилизации трудовых ресурсов, но «Метрострой» молчал. На фоне этого кажутся мелкими замечания вроде коррозии колонн, сползания грунта и просадки ограждения на станции «Шушары», а также мусора на «Дунайской».

Завершается уведомление материальными претензиями: 1,8 млрд рублей аванса расходовались лукаво. Вместо того, чтобы, как договаривались, потратить 484 млн рублей на закупку оборудования, 764 млн рублей на материалы, 600 млн рублей на строительно-монтажные работы и еще 50 млн рублей на графу «прочее», «Метрострой» купил техники на 189 млн рублей, а еще 663,8 млн рублей потратил на погашение кредита и неустойки. Куда ушло остальное, Урусов не сообщает, но резюмирует, что аванс не был погашен. Последней суммой в отчете указаны 945,1 млн рублей, которые «Метрострой» не доплатил поставщикам оборудования.

«Несоблюдение графика производства работ, производственной программы, нецелевое расходования авансового платежа и отсутствие расчета с поставщиками оборудования на 945,1 млн рублей привело ОАО «Метрострой» к срыву производства работ в установленный контрактом срок», – приходит к выводу руководитель ДТС Вячеслав Урусов.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, чиновники не обращались в правоохранительные органы с заявлением по соответствующим статьям Уголовного и Бюджетного кодексов, но направили в банк требование о возврате аванса.

В «Метрострое» «Фонтанке» не стали вспоминать о том, что первоначально контракт был заключен по цене на треть ниже необходимой, или о том, что Смольный задержал передачу участков для выноса инженерных сетей. А заявили, что свои аргументы компания приведет в суде.

В двух других уведомлениях такой основательности и многообразия причин нет. Станции «Новокрестовская» и «Беговая» открыты для пассажиров с 26 мая 2018 года. Их запускали аврально перед началом чемпионата мира по футболу. Как пишет Урусов, по состоянию на 31 декабря, 31-миллиардный контракт исполнен на 29,3 млрд рублей. В документе фигурируют своевременно необорудованные эскалаторы, подъемники для инвалидов, тепловой узел и электроосвещение.

Заказчик подчеркивает, что станции работают на основании соглашения о временной эксплуатации и приказа об устранении недочетов. Изначальный дедлайн ставился 1 сентября, потом отложили до 31 октября, затем перенесли на 31 декабря. Но и на сегодняшний день «Метрострой» не ликвидировал замечания, которых, как писала «Фонтанка», накопилось больше тысячи. Последняя претензия Смольного по этому поводу выставлена 13 ноября – на сумму 180 млн рублей. В январе к «Метрострою» подан иск, в котором город требует 2,88 млрд рублей.

В уведомлении по Лахтинско-Правообережной линии, где «Метрострой» тянет оранжевую линию от «Спасской» до «Горного института», Вячеслав Урусов говорит об отставании от графика, низком темпе производства и недостаточном количестве рабочей силы. Смольный еще в декабре прошлого года признал, что к осени 2019 года станции не откроются. В самом «Метрострое» тогда вспоминали, что строительство Лахтинско-Правобережной линии почти на 1,5 года затормозил Минкульт своими археологическими раскопками в районе станции метро «Театральная».

Несмотря на заявление о готовности судиться, утром 22 января сотрудникам «Метростроя» сообщили о возможных сокращениях и предложили подумать о будущем. При этом, как сообщили «Фонтанке» несколько рабочих, для них это выглядело как настойчивое предложение взять длительный отпуск без содержания. Менеджмент компании уточняет, что такая альтернатива действительно предложена, но каждый волен выбирать и никакого давления не было.

На момент публикации материала не опубликовано только уведомление о расторжении контракта на строительство участка Красносельско-Калининской линии от станции «Юго-Западная» до станции «Путиловская». В КРТИ пообещали, что оно появится позже. «Фонтанка» писала, что компания отстает на коричневой ветке больше чем на год.

Михаил Грачев,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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