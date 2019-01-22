Торги имуществом «Транспортно-логистического комплекса» из Усть-Луги признаны законными. Арбитражный суд выступил против антимонопольщиков

13-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отменившего решение петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы о признании незаконными торгов имуществом ОАО «Транспортно-логистический комплекс» из Усть-Луги и приостановившего их. Торги проводились в рамках процедуры банкротства ОАО.

В не устроившем суд решении УФАС, в частности, было предписано отменить решение о признании несостоявшимися торгов в форме аукциона по продаже имущества ОАО «Транспортно-логистический комплекс» и обеспечить возможность ознакомления с имуществом в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Данное решение не понравилось организатору торгов – ООО «Спутник», в действиях которого антимонопольное ведомство увидело нарушения законодательства. «Спутник» обратился в суд и 15 ноября 2018 года выиграл процесс в первой инстанции. 22 января 2019 года апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Это означает, что торги по продаже имущества ТЛК, оцененного в 9,3 миллиарда рублей, могут считаться несостоявшимися. Ведь два раза подряд в них никто не принял участия.

В питерском управлении ФАС «Фонтанке» заявили, что решение об обжаловании постановления апелляционной инстанции будет принято после получения юристами ведомства текста документа с мотивировочной частью.

Такая юридическая формулировка дает право единственному кредитору ТЛК – ООО «Новые коммунальные технологии» петербургского миллиардера Ильи Трабера – приобрести продаваемое имущество с дисконтом – ведь это будут уже вторые несостоявшиеся торги. Впрочем, в конце прошлого года НКТ и без торгов стало владельцем (http://47news.ru/articles/151224/) имущества ТЛК.

Отмененное судом решение УФАС было вынесено по жалобе кемеровского ООО «Капитал М». Кроме него на особенности организации торгов в питерское УФАС жаловались представитель акционеров банкротящегося ТЛК юрист Мария Кудинова, кипрская инвестиционная компания ACG Finance Limited и компания «Новотранс» миллиардера Константина Гончарова. Последняя в ноябре 2018 года заявила о приобретении 76,55% акций ТЛК.

ОАО «Транспортно-логистический комплекс» владеет землей, где располагается многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2», и построенной на этой земле недвижимостью. Еще ТЛК принадлежит ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» – стивидорная компания, этим терминалом управляющая. В январе 2017 года стартовал процесс банкротства ТЛК по инициативе некоего ООО «Грос Ритейл», которое переуступило право требования долга «Новым коммунальным технологиям».

До приобретения акций ТЛК «Новотрансом» эта компания считалась основным активом миллиардера Валерия Израйлита.

В декабре 2018 года жалобами на нарушения при проведении торгов имуществом ТЛК заинтересовался центральный аппарат ФАС России. Его сотрудники не нашли нарушений в организации торгов. Жалоба основного владельца ТЛК – холдинговой компании «Новотранс» – была признана необоснованной. Не увенчалась успехом и попытка второй раз пожаловаться в антимонопольное ведомство ООО «Капитал М» из Кемеровской области – ФАС РФ возвратил ее ввиду несоответствия нормам статьи 18.1 Закона «О защите конкуренции». Таким образом, все попытки пожаловаться на организацию торгов имуществом «Транспортно-логистического комплекса» в органы ФАС ни к чему не привели. Нельзя не обратить внимание: антимонопольное ведомство диаметрально поменяло свою позицию по данному вопросу после того, как его рассмотрение перекочевало из петербургского территориального управления в центральный аппарат.