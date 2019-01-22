Дело о крымской вилле телеведущего Киселева завершено. Теперь он должен архитектору 2,5 млн рублей

Королевский городской суд Московской области частично удовлетворил иск архитектора Владимира Мазурина к телеведущему и гендиректору агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Журналисту все же придется заплатить за работу, но его адвокаты не сдаются.

Как сообщает 22 января «Новая газета», истец требовал 5,8 млн рублей за работы по техническому надзору, которые Мазурин осуществлял во время достройки виллы телеведущего в Коктебеле в 2015 – 2016 годах. Архитектор указывал владельцу на ошибки предыдущих строителей и уверял, что трещины в фундаменте дома, который стоит на обрыве, могут привести к полному его обрушению и гибели людей. Однако Киселев, говорил истец, на его увещевания не отреагировал и, более того, вменил все эти ошибки самому Мазурину. В итоге он не заплатил ему за работу, после чего архитектор обратился в суд.

Сторона ответчика настаивала на том, что Мазурин, по договору, должен был не только контролировать стройку, но и заниматься подбором исполнителей, оказывать экспертную поддержку. Этого, уверяли адвокаты Киселева, архитектор не делал, потому и не получил деньги. Сумма, которую истец требовал у журналиста, адвокаты считают завышенной.

Судья Вячеслав Касьянов частично удовлетворил иск и обязал Киселева заплатить Мазурину 2,5 млн. Ответчик намерен обжаловать это решение.

История, которая легла в основу судебного разбирательства, освещалась в СМИ в октябре 2018 года. Поводом послужила публикация архитектора в крымской газете «Город 24», в ней он рассказывал об опасности постройки. После выхода тиража газета была изъята из продажи, а главный редактор уволена. Свое видение ситуации с поощрительными комментариями местных жителей в адрес виллы Киселев отразил в репортаже, который вышел на телеканале «Россия 24» (входит в холдинг «Россия сегодня», который возглавляет журналист).