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Бизнес
22.01.2019 17:39
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«Море» волнуется. Крымская верфь потребовала 150 миллионов у своего куратора из Ленобласти

Феодосийский завод «Море» пытается через суд взыскать с Ленинградского судостроительного завода «Пелла» недополученные за совместную постройку кораблей 150 млн рублей.

«Море» волнуется. Крымская верфь потребовала 150 миллионов у своего куратора из Ленобласти

Торжественная церемония закладки малого ракетного корабля (МРК) "Вихрь" //Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Такой ход можно воспринять как нож в спину, ведь именно «Пелла», можно сказать, поднимала предприятие из руин, делясь деньгами, заказами, технологиями и рабочими. История совместной работы «Пеллы» и «Моря» началась в 2014 году. Тогда «материковым» предприятиям разных отраслей руководство страны поручило взять шефство над отстающими в технологическом смысле заводами полуострова. АО «Объединенная судостроительная корпорация» стала курировать «Севастопольский морской завод» и «13-й судоремонтный завод Черноморского флота». Казанскому промышленному холдингу «Ак Барс» достался судостроительный завод «Залив» в Керчи, а ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» получил ФГУП «СЗ Море».

До конца 2020 года «Пелла» арендует у «Моря» 12 объектов недвижимости, где с 2016 года занимается строительством трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Шторм», «Охотск» и «Вихрь». Стоимость каждого из них составляет около 5 – 6 млрд рублей. По словам представителя верфи, эти работы выполняются в кооперации с «Морем». Он также отмечает, что строительство кораблей было перенесено в Крым якобы по просьбе высшего руководства страны для того, чтобы «показать, как работать, и передать компетенции» местному предприятию. Для этого, например, «Пелла» наняла судостроителей «Моря» – вдобавок к своим, приехавшим из Ленобласти, 250 рабочим, а также пользуется логистическими услугами верфи.

На крымском предприятии сообщили, что иск как раз и связан с контрактами на строительство МРК, где предприятие выступает в качестве соисполнителя. «Завод пытается взыскать недополученные средства в рамках заявленного иска, так как решить проблему досудебными методами не удалось», – пояснили на «Море». В итоге иск почти на 150 млн рублей был подан юристами ФГУП к ООО «Интро-Пелла», «дочке» «Пеллы». В чем суть претензий, стороны пока не говорят, но, видимо, крымчане решили, что помощь с берегов Невы им уже не требуется и пора начинать зарабатывать.

«Фонтанка» направила запрос «Пелле», но на заводе не успели подготовить ответ к моменту публикации материала, объяснив это тем, что специалист, занимающийся делами «Интро-Пеллы», находится на «очень важных переговорах и недоступен».

Высокопоставленный источник в судостроительной отрасли искренне удивился, узнав об иске «Моря». «Формально крымская верфь находится на попечении у «Пеллы» и должна быть благодарна за то, что предприятие вообще пришло на эту убитую верфь и загрузило ее работой», – возмущается эксперт.

В то же время анонимный источник на «Пелле» напомнил, что еще перед тем, как приступить к основным этапам строительства трех кораблей, верфь потратила более 850 млн рублей собственных и заемных средств на модернизацию «Моря». Он предполагает: «Возможно, те 150 млн рублей, которые сейчас требует завод в Крыму, руководство «Пеллы» предлагает засчитать как частичное возмещение денег, вложенных в обновление цехов крымской верфи». При этом, по оценке участников отрасли, для того чтобы восстановить завод, помимо уже вложенных в него 850 млн рублей, необходимо еще около 2 млрд рублей.

«Пелле» еще предстоит решить вопрос, как именно она будет возвращать все потраченные на «Море» средства. Помимо списания арендной платы и стоимости других услуг в качестве компенсации, верфь, по мнению представителя «Пеллы», могла попробовать получить долю в крымском пока еще ФГУП при его акционировании. В 2014 – 2015 годах, когда ленинградские корабелы ехали поднимать феодосийское судостроение, это казалось реальным. Но теперь вряд ли случится.

Дело в том, что в мае прошлого года по решению Владимира Путина «Море» вошло в состав государственной корпорации «Ростех», а уже в 2019 году предприятие должно быть акционировано. Впоследствии акции завода планируется передать в доверительное управление «дочке» Ростеха – АО «Концерн "Калашников"». В официальных заявлениях о будущем «Моря» верфь «Пелла» не фигурирует. «Сейчас решается, чем и как загружать завод. Раньше «Море» делало суда на подводных крыльях типа «Восток» и «Комета». Подобную продукцию «Калашников» делает у себя на рыбинской верфи «Вымпел» и, скорее всего, перенесет эти компетенции на «Море», – полагает один из участников судостроительной отрасли.

«Если будет принято решение по-настоящему восстанавливать верфь в Крыму, то нужно понимать, что строительство там гражданских судов с коммерческой точки зрения невыгодно – заказчик туда не пойдет. Все перспективы «Моря» могут быть связаны только с военными судами», – считает генеральный директор ПАО «Выборгский судостроительный завод» Александр Соловьев.

Татьяна Жданова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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