Бывшего олимпийского чемпиона Зубкова заставили уйти с поста президента Федерации бобслея России. Он считает, что это временно

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков, дисквалифицированный за употребление допинга, покинул свой пост под давлением Олимпийского комитета России (ОКР). Как сообщает Sports.ru со ссылкой на ТАСС, сам бывший спортсмен назвал свою отставку временной.

«Я подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации», – подчеркнул Зубков.

Исполняющим обязанности главы федерации стала член ее президиума Елена Аникина.

Напомним, Зубков был дисквалифицирован на два года Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) после того, как в его допинг-пробе, взятой во время Олимпиады-2014 в Сочи, обнаружили содержание посторонних веществ, а также следы вскрытия контейнера с анализами. На тех играх Зубков выиграл две золотые медали, но МОК аннулировал его результаты, лишив звания чемпиона. Также ему было запрещено не только выступать на соревнованиях, но и занимать любые посты в Федерации бобслея России. К тому моменту Зубков уже был президентом федерации.

Зубков добился через российский суд, чтобы его продолжали считать олимпийским чемпионом на территории России вопреки международному статусу. Попытка Олимпийского комитета России оспорить это решение через суд оказалась провальной.

Однако ОКР все-таки удалось настоять на его отставке с поста главы федерации, сославшись на то, что иначе это может обернуться очередными санкциями со стороны международных организаций по отношению к российским спортсменам.