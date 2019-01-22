18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-12°C
/ Завтра: -11
$ 66.55р
75.55р
19:23 22.01.2019
Расширенный поиск

Спорт
22.01.2019 17:28
Печать

Бывшего олимпийского чемпиона Зубкова заставили уйти с поста президента Федерации бобслея России. Он считает, что это временно

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков, дисквалифицированный за употребление допинга, покинул свой пост под давлением Олимпийского комитета России (ОКР). Как сообщает Sports.ru со ссылкой на ТАСС, сам бывший спортсмен назвал свою отставку временной. 

«Я подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации», – подчеркнул Зубков.

Исполняющим обязанности главы федерации стала член ее президиума Елена Аникина.

Напомним, Зубков был дисквалифицирован на два года Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) после того, как в его допинг-пробе, взятой во время Олимпиады-2014 в Сочи, обнаружили содержание посторонних веществ, а также следы вскрытия контейнера с анализами. На тех играх Зубков выиграл две золотые медали, но МОК аннулировал его результаты, лишив звания чемпиона. Также ему было запрещено не только выступать на соревнованиях, но и занимать любые посты в Федерации бобслея России. К тому моменту Зубков уже был президентом федерации. 

Зубков добился через российский суд, чтобы его продолжали считать олимпийским чемпионом на территории России вопреки международному статусу. Попытка Олимпийского комитета России оспорить это решение через суд оказалась провальной

Однако ОКР все-таки удалось настоять на его отставке с поста главы федерации, сославшись на то, что иначе это может обернуться очередными санкциями со стороны международных организаций по отношению к российским спортсменам.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.01.2019 16:09

Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета

Журнал «the Retail Finance» подвел итоги ХII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS. Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета в номинации «Лучший розничный финансовый продукт».
Setl City
22.01.2019 13:44

В 2019 году Setl Group планирует сдать 10 социальных объектов, в том числе 2 школы

В текущем году Setl Group планирует ввести в эксплуатацию 2 школы и 8 детских садов – данные объекты рассчитаны в общей сложности на 2325 мест. Они спроектированы и строятся полностью на средства девелопера.
«Лидер Групп»
22.01.2019 11:43

ГК «Лидер Групп»: в январе квартиры дорожают

С 28 января 2019 года цена квадратного метра вырастет в жилых комплексах: «Балканы», YOGA 1, «Капитан Немо» и «Медалист». Успейте купить по старой цене.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
21.01.2019 16:48

Спрос на жилье в Санкт-Петербурге вырос на треть

В 2018 году в Петербурге было приобретено 3,8 млн кв. м. жилья – это на 32% больше, чем в 2017 году.
СК «Полис Групп»
21.01.2019 16:45

СК «Полис Групп» запустила акцию «Скидка 2019 руб. с каждого квадратного метра»

Купить квартиру в жилых комплексах от «Полис Групп» теперь стало проще. Компания запустила новую акцию на приобретение квартир в новостройках: «Скидка 2019 рублей с каждого квадратного метра»*.
ЗАО «Ленстройтрест»
21.01.2019 14:50

Команда «Ленстройтреста» победила в интеллектуальной игре «Ярмарки недвижимости»

17 января в Санкт-Петербурге состоялась II интеллектуальная игра «Ярмарки недвижимости».
«Главстрой Санкт-Петербург»
21.01.2019 12:32

Четвертую школу в "Северной долине" введут в третьем квартале этого года

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступила к отделочным работам в новой общеобразовательной школе в ЖК «Северная долина». Ее ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал текущего года. Общая строительная готовность — 65%. Все работы должны завершиться до конца августа текущего года.
ГК «Эталон»
21.01.2019 11:29

Группа «Эталон» увеличила продажи на 37% в 2018 г.

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет неаудированные операционные результаты за три и двенадцать месяцев, завершившиеся 31 декабря 2018 г., на основе управленческой отчетности Компании.
Фото предоставлено пресс-службой «Строительный трест»
18.01.2019 15:50

«Строительный трест» поддерживает танцевальный фестиваль Crystal Ball

Компания «Строительный трест» выступит официальным партнером Открытого международного танцевального фестиваля «Crystal Ball 2019», который состоится с 19 по 20 января в Санкт-Петербурге.
ГК «Эталон»
18.01.2019 12:10

Группа «Эталон» открыла центр заселения в ЖК «Самоцветы»

С декабря 2018 года идет заселение третьего корпуса в жилом комплексе «Самоцветы» по адресу: Уральская улица, дом 6, стр. 1, который был сдан в эксплуатацию в середине сентября 2018 года. Группа «Эталон» для удобства будущих собственников открыла в жилом комплексе центр заселения.
Setl City
18.01.2019 11:42

Setl City сдала два дома пятой очереди ЖК «Чистое небо»

Setl City ввела в эксплуатацию дома 5.1 и 5.2 пятой очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Корпуса распложены вдоль Комендантского пр. Общая площадь квартир в них – около 70 тыс. кв. м.
предоставлено компанией ARKAN
18.01.2019 11:33

Toyota Camry вернулась владельцу

Благодаря поисковой закладке ARKAN Pulsar 16 января владельцу вернулся угнанный накануне автомобиль Toyota Camry.