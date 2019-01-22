Александр Невзоров: Рыбка вышла на политическую арену. Там никто не смотрит на возраст и пол

Настя Рыбка на свободе и кандидат в губернаторы Петербурга не хуже Ксении Собчак. Олег Дерипаска еще многое может, но рано или поздно его найдёт своя белая акула, уверен Александр Невзоров. В интервью «Фонтанке» главный эксперт 90-х по самым разным «акулам» и «рыбкам» рассказал, что нас ждёт новый «политический сериал».

Александр Невзоров, фото - Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"

Анастасия Вашукевич, она же Настя Рыбка, и Александр Кириллов, он же Алекс Лесли, на свободе. Столичная полиция не стала требовать ареста фигурантов уголовного дело по статье «Вовлечение в проституцию» и отпустила экспертов по эскорт-услугам и секс-тренингам под обязательство о явке. За день до этого «главный оппозиционер страны» Алексей Навальный опубликовал материалы, «доказывающие» заинтересованность Олега Дерипаски в преследовании Насти Рыбки. До попадания в тайскую тюрьму гражданка Белоруссии пыталась шантажировать одного из самых известных и приближенных к властям России олигархов.

Большой эксперт по огласке пикантных деталей биографий известных лиц публицист Александр Невзоров уверен, что нас ждёт новый сериал, где Настя Рыбка – политик, ни в чем не уступающий бывшему кандидату в президенты России Ксении Собчак.

- Александр Глебович, тут Алексей Навальный «доказал» связь проблем Насти Рыбки с людьми Олега Дерипаски. Убедительно?

– На мой взгляд, это даже документировать не надо было. Всё было ясно и до «эксклюзивов» Алексея. Всё очевидно.

- Но теперь точно известно, что «клиент» обиделся и мстит.

– А в этой истории нельзя оперировать терминами вроде «обиделся». Давайте все вместе сообразим, что девушка, которая идёт на подобную работу, в известном смысле слова оказывается связанной определёнными условностями и обязательствами. Её никто не нанимал трепаться. Её никто не нанимал пускаться в ненужные воспоминания. Ей платили деньги, и очень большие, за то, чтобы она аккуратно подставляла нужный орган, где нужно бы – смеялась, а где нужно – украшала бы пейзаж. Поэтому реакция со стороны Дерипаски вполне здравая. Есть нарушение договорённостей. И Дерипаска показал тут хорошую молодецкую удаль. Как по щелчку его пальцев стали двигаться спецслужбы разных стран!

- «Русский мир» простирается не только на запад, но и на восток?

– Именно так. И Дерипаска, как его представитель, оперативно продемонстрировал, что он многое может. Несмотря на то, что он весь такой обедневший, разжалованный, в заплатках и прорехах.

- А это солидно, столь авторитетному удальцу закатывать в асфальт девчонку?

– Во-первых, в политике нет такого понятия, как «девчонка». С той минуты, как она вступила в политическую игру, а она в неё вступила, половые признаки заканчиваются. Иначе мы дойдём до снисхождения ко всем персонажихам дамского пола в российской политике и начнём объяснять потливость бюстов или «пакет Яровой» исключительно дамскими проблемами и их правом быть легкомысленными. Тут есть политика. А в политике каждый получает в нос в соответствии с размером этого самого носа.

- А Анастасия всё ещё в игре? Или это она сейчас переживает издержки «задания»?

– Не думаю, что вообще было какое-то задание. Был рывок частного предпринимателя, который понял, что есть «большие шансы» и что можно, как теперь говорят, «хайпануть».

- Вы про «тренера» этой «спортсменки» Алекса Лесли?

– Насколько я понимаю, у них не такие крепкие связи между собой. Увидите, что они друг друга ещё пятьсот тысяч раз предадут и продадут (Алекс Лесли не признал вину по делу о проституции, а Настя Рыбка попросила прощения у Дерипаски. - Прим. ред.). И это всё абсолютно нормально. Это бизнес. Тут нет ничего такого. Я про саму бедную Рыбку. Может быть, её подговорили, может быть, это всё она сама придумала. Теперь это всё совершенно неважно. Важно, что девушка вышла на политическую арену.

- Для Виктора Шендеровича она уже «политическая заключённая».

– И не для него одного. Настя на арене. И там никто не смотрит на возраст и на пол, как и во времена гладиаторских боёв. Убивали, утаскивали крючьями, прижигали железом, чтобы убедиться, что мертва. Вылез на эту арену – будь готов принять острое железо.

- И старт для политика классический – тюрьма. Оттуда часто уходят ввысь. В политическом смысле, не в смысле испускания духа.

– Ну, пока у нас в России в политические высоты из тюрьмы особо никто не уходил. Всем, кому было предложено посидеть, не смогли сделать из этого хороший трамплин. Мы помним, как бездарно провалил свою тюрьму Удальцов. К сожалению, не воспользовались своей тюрьмой и сказочным шансом Pussy Riot. Мы видим, что Павленский оказался довольно примитивным клоуном, несмотря на все свои тюрьмы. Не всегда посадка даёт золотую карту.

- Соответственно и Настя Рыбка нас не удивит?

– Не вижу в ней потенциала пока. Пока она из разряда девушек, которые вывелись в последние годы. Она представитель вида медийных самочек, вроде Бузовой и Собчак. То есть тех, кто всерьёз решил, что их специфическая востребованность может быть распространена и на политику, и на публицистику, и так далее. Каждый раз они показывают, что это, увы, не так, просто потому, что отфотошопить можно всё, кроме мозга. И им пока это сделать не удаётся.

- Ставить Настю Рыбку в один ряд с такими мастодонтами, как Ксения Собчак и Ольга Бузова, не рано?

– Абсолютно нет. У них примерно одинаковый интеллектуальный уровень.

- Но в реальной политике из этой троицы мы наблюдали пока только Ксению Анатольевну. Была кандидатом в президенты. Ждём, что будет кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга.



– Просто она очень удобная персона. И Кремль будет в неё играть и дальше. С её помощью можно наглядно показать, что всякие глупости, вроде свободных выборов, свободы печати, или что-то иное, за что она начинает качать, никому в стране на самом деле не нужны. И это очень удобно, когда такого рода персонаж, который принципиальных отличий от Бузовой не имеет никаких, кроме формы носа, начинает именно за это агитировать. Это даёт возможность все эти так называемые ценности списать. Ксюша понимала, садясь в эту политическую лодку и нагрузив эту лодку всякими свободами и правами, что её потопят. А вместе с ней потонут все эти ценности. И будет наглядно показана их ничтожная значимость в России.

- Вы сравниваете «политиков» Ксению Собчак и Настю Рыбку. Но если у Рыбки есть тюрьма, как важный пункт биографии русского политика, то у Собчак такого опыта нет.

– Почему? У неё были обыски, у неё отбирали деньги, злые силовики топтали её на какой-то хате. Да, в щадящих вариациях, но тоже всё уже это у неё было. Есть нимбик страдалицы. Поменьше, чем у Рыбки. Но Рыбка и калибром побольше уже теперь. Только Настя пока тянет на белугу. Ксения остаётся плотвой.

- На ныне удалённых фото рядом с Рыбкой сидели весьма крупные в политическом смысле мужчины. Почему фамилия Приходько подзабылась в этом сериале?

– Навальный – замечательный парень. Но он вечно ошибается. Он всё думает, что если он покажет, какие могущественно-развратные у нас представители власти, как они на дорогущей яхте посреди моря всем этим занимаются, он их скомпрометирует. Да ничего подобного. Он, наоборот, тем самым вызывает максимальное почтение у россиян. Россияне понимают, что если человек может всем этим заниматься с дорогими шлюхами на очень дорогой яхте, значит, он действительно начальник и кланяться надо ещё чуть ниже.

- Зачем же тогда пытаться подчистить эту публичную личную историю через судебные решения?

– Ровно для того, чтобы привлечь к истории максимальное внимание. Ещё не все слышали. У Олега хорошие, умные консультанты. Я их знаю. Там действительно классные спецы работают. И ведь ещё не все в России заметили этот сюжет про Рыбку. Теперь благодаря этим искам и сливом Навальному аудиозаписей все в курсе.

- А Навальный зачем подыгрывает?

– Не хочу наезжать на Лёшу, просто потому, что на него наезжают вообще все. Гнусная банальность. Быть среди толпы скучно. Но он постоянно играет против того, что он сам декларирует.

- Раньше такие пикантные истории сливались через Центральное телевидение. Помните историю с бывшим генпрокурором Юрием Скуратовым?

– Там другая история была. Генпрокурора тогда выслеживали, аккуратно подставляли, огромная операция. А олигархи все эти забавы устраивают, абсолютно не таясь. В истории с Рыбкой и сливать-то особо нечего. Будничная история. Дерипаска тут вообще выступил в роли мессии, который готов накормить широкий круг приближённых пятью хлебами и двумя рыбками.

- То есть теперь ждать, что элита будет впредь аккуратнее или вовсе откажется от своих привычек, не приходится?

– Нет, конечно. Наоборот. Мы видим, что такого рода события каждый раз звучат всё глуше и глуше. Каждый раз нужно больше усилий прикладывать, чтобы привлекать общественный интерес.

- Как, например, задержание Рыбки в аэропорту на камеру, где даже лица оперативников мелькают?

– Типа того, да. И ведь сработало, чтобы привлечь внимание. Вообще всё в этом деле сильно девальвировалось… Ведь никто ничего иного уже не ожидает.

- То есть цены на эскорт-услуги не вырастут?

– Думаю, что и цены, и спрос останутся на своих местах. Просто всё станет ещё будничнее и спокойнее. Представляю себе, как в 90-е годы нам бы рассказали про квартиру за миллиард у начальника почтовой службы. Тогда бы его разобрали на молекулы. А сейчас это воспринимается как абсолютно нормативная история, которая не вызывает никакого интереса уже.

- Динамика нас тащит к условному «поеданию христианских младенцев»?

– Подозреваю, что дальше будет что-нибудь такое, да. Куда ползти вниз нам ещё есть. Вся стыдливость отброшена.

- «Политик» с псевдонимом Рыбка после всего случайно не отравится где-нибудь в общепите?

– Может и такое быть, но, на мой взгляд, нет такой необходимости. Нет востребованности для такого рода драматургии. Для сегодняшнего уровня общественного вкуса вполне достаточно, что уже произошло. Но следующая Рыбка, вполне возможно, сможет претендовать на всеобщее внимание только через обезглавливание или расчленение. Пока история послушно скушана обществом именно в том виде, в котором она предложена.

- Пока мы с вами говорили, Настю отпустили на свободу. Под подписку о невыезде. Нас ждёт сериал?

– Конечно. Она же теперь новый русский политик.

- И куда политик Рыбка идёт дальше? Из Москвы в Бобруйск – это почти мимо Петербурга. У нас тут выборы скоро. «Единая Россия» опасается, что будет скучно, и готова помогать спарринг-партнёрам своего кандидата.

– Было бы классно. И я всегда только за это. Ксюша уже поднадоела, слишком хорошо известна. К сожалению, известность в данном вопросе придала уверенности, что ничего там нет. Говорить не о чем. Вопрос изучен. Точка поставлена. Что касается всех остальных персонажей наших политических процессов, понятно, что идиоты все. Но не про всех это ещё широко известно. Пока ещё не было понятно про Грудинина, то всем было интересно. Когда выяснили и оказалось, что он, в общем, стандартный образчик, интерес потеряли.

- То есть Настя Рыбка вполне себе кандидат в оппоненты нынешнему Смольному?

– Боюсь, что конкретно у этого политика по имени Настя Рыбка на этих выборах шансов нет. Но она этого не понимает. И поэтому пусть она нас позабавит, если она готова продолжать.

- Собчак, Бузова, Рыбка – кто лучше для губернаторских выборов в Петербурге?

– Для меня было бы лучше всего вариант всей троицы разом. Три ипостаси одного и того же лица!

- История про дельфина и русалку, то есть Рыбку и РУСАЛ, тянет на хорошее кино или это скорее сериальчик?

– Сюжетец средненький, конечно. Для блокбастера его нужно существенно драматизировать. Хотя на самом деле тема классная. Сериал будет хороший. Лучше, чем в 90-е. Ведь тогда такие истории не так сильно резонировали, как сегодня. Девушек использовали точно так же, но они сразу уходили в тень. И никогда девчата из 90-х не получали политического продолжения. А девчонки второго десятилетия нынешнего века его получают. Причём все.

- Спасибо Интернету?

– И ему тоже. Нам всем всё больше нужны более яркие раздражители, более существенные дразнилки. Про девушку из Вологды, которая попала к олигархам, а потом вернулась на Вологодчину, никому уже не интересно.

- Олег Владимирович написал у себя в Instagram, что в Давос не поедет, так как «на Байкале на рыбалке». Юмор такой? Смешно?

– Теперь смешнее будет, когда рано или поздно его наживку заглотит большая белая акула. Найдётся рыбка и на Дерипаску.

- Но не при этом Кремле?

– Я бы не был так категоричен. Кремль пока развлекается, наблюдая за этим. И не мешает этому.

- Год назад Настя смело рассказывала «Фонтанке», что там с её книгой хорошо знакомы.

– Да. А когда приплывёт та самая большая белая акула, сможет ли Кремль Дерипаску от неё спасти и захочет ли, это всё сегодня покрыто туманом. Но обществу нужны сильные раздражители, и поэтому продолжение истории вполне вероятно.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»