ОСК намерена продать верфь в Хельсинки до конца весны

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) ведёт переговоры о продаже хельсинкской верфи Arctech Helsinki Shipyard и намерена заключить сделку до конца весны. Об этом 22 января сообщает Yle со ссылкой на директора верфи Евгения Холодова. Имя покупателя по-прежнему официально не называется.

Сделку планировали закрыть ещё до конца февраля 2019 года, однако, как ранее писала «Фонтанка», она сорвалась. Покупателями Arctech Shipyard СМИ называли владельцев ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» Ришата Багаутдинова, Владимира Касьяненко и их партнеров, а бенефициаром сделки – экс-главу Росморречфлота Виктора Олерского, хотя сам он слухи опровергал.

Финская верфь Arctech Helsinki Shipyard стала одним из самых проблемных активов ОСК из-за санкций, в связи с которыми иностранные банки фактически отказались её обслуживать. Сначала планировалось найти мажоритарного владельца из Европы, чтобы обойти санкции. Финские СМИ называли возможным покупателем чуть более половины верфи международную инвестиционную корпорацию Kermas хорватского бизнесмена Данко Кончара, однако сделка по обмену 55% акций Arctech, принадлежащих ОСК, на акции производителя ферросплавов Afarak (входит в группу Kermas) в 2018 году сорвалась в последний момент.

Третьего января 2019 года на воду был спущен танкер-газовоз ледового класса «Юрий Кучиев», построенный Arctech Helsinki Shipyard для греческой судоходной компании Dynacom Tankers Management Ltd. Это самое широкое судно, когда-либо сооруженное на верфи в Хельсинки. Новых заказов у предприятия, по всей видимости, нет. В открытых источниках сведений о финансовых результатах верфи за 2018 год нет, однако, по данным финского реестра, в 2016 году убыток компании составил 87,5 млн евро, оборот – 117 млн евро.