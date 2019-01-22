Маршрутка врезалась в грузовик на Советском проспекте

ДТП с участием маршрутного такси и грузового автомобиля произошло днем 22 января в Невском районе Петербурга. По предварительным данным, авария обошлась без серьезных последствий.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 15:15 на Советском проспекте, в районе его перехода в Шлиссельбургский, столкнулись маршрутка и грузовик Scania. На фото, опубликованных в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что автобус маршрута К-272 въехал в кузов самосвала.

Очевидцы в группе сообщали о пострадавших. По информации ГИБДД, на место прибыла машина скорой помощи, но от госпитализации все участники ДТП отказались.