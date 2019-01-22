Инструкция для Линченко. Бизнес рассказал, чего ждет от нового «строительного» вице-губернатора

Петербургские застройщики хотят от Смольного понятных правил, которые не меняются в ходе игры. Если будет диалог, будет и развитие, и своевременное исполнение контрактов.

Николай Линченко//Андрей Шопша/Интерпресс

Предложенную врио губернатора кандидатуру петербургский парламент рассмотрит 23 января. Претендент на должность вице-губернатора обладает репутацией человека, сочувствующего бизнесу. В нулевых Николай Линченко работал в аппарате вице-губернатора Александра Вахмистрова, «серого кардинала» администрации Валентины Матвиенко. На госслужбу тот пришел из строительной отрасли и вернулся в нее, в 2010-м возглавив ОАО «Группа «ЛСР»; в 2017-м стал советником президента Банка «Санкт-Петербург», но интерес к девелоперским проектам сохранил. В разговоре с «Фонтанкой» Вахмистров не стал говорить, чего ждет от бывшего подчиненного, но с ходу нарезал наиболее острые задачи.

Первым делом Александр Вахмистров отметил управленческий опыт Николая Линченко: от главы районной администрации до начальника департамента в федеральном правительстве. По его мнению, для современного строительного вице-губернатора ключевым направлением должно стать исполнение бюджета адресной инвестиционной программы. «По-прежнему актуальна и должна быть под контролем проблема дольщиков. Много вопросов по переходу оказания услуг в электронный вид, есть нестыковки по федеральному закону по культурному наследию», – перечислил Вахмистров.

О культуре, но исполнительной, говорит еще один бывший чиновник Смольного. Совладелец и гендиректор компании «MASTER Девелопмент» Вячеслав Семененко при Валентине Матвиенко возглавлял комитет по строительству. Сегодня он считает, что у нынешней власти слишком высокий процент недостроя, тогда как при норме этот показатель не должен превышать 10 – 15%. Чтобы финансируемые городом объекты сдавались вовремя, а деньги расходовались по назначению, бизнесу нужна поддержка внимательной, но жесткой руки. «Это фундамент, на котором можно строить выполнение любых задач. В любом случае ставить перед собой какие-то глобальные цели, не подтянув исполнительную дисциплину, будет довольно сложно», – говорит Семененко, подчеркивая, что контролирующей рукой должна быть команда, а не персона.

Как отмечают игроки отрасли, предыдущая администрация славилась как раз склонностью к ручному управлению. «Что Марат Оганесян, что Игорь Албин — у них была выстроена схема, когда они сами всем руководили. Поэтому все под ними говорили: «Вот Албин скажет, мы сделаем» или «Вот Марат даст команду — сделаем». Соответственно, если эта система продолжит свое существование, ничего не поменяется. Чтобы каждый на своем месте занимался своим делом. Если он так сделает – аллилуйя», – говорит глава управляющей компании «Теорема» Игорь Водопьянов. Комментируя назначение, бизнесмен добавил, что лично с Николаем Линченко не знаком, но слышал о нем хорошие отзывы.

Гендиректор компании «Балтийская коммерция» Иван Архипов соглашается с коллегой: «Вместо понятных правил, которым все следуют, некое ручное управление: что-то разрешаем, что-то не разрешаем, кому-то можно, кому-то — нельзя, и все это принималось не очень прозрачно». Предприниматель подчеркивает: когда есть понятные правила, отрасль движется вперед вне зависимости от личности того, кто руководит сферой из Смольного.

Глава Объединения строителей Санкт-Петербурга Алексей Белоусов высказал пожелание, чтобы законы и подзаконные акты, регулирующие отрасль, менялись как можно реже. По словам руководителя СРО, строительство, как правило, долгоиграющий проект. И «смену правил на ходу» отрасль воспринимает тяжело.

Кроме того, Белоусов напомнил о необходимости системного диалога властей и застройщиков относительно социальных обязательств последних. По его словам, неплохо было бы снять с застройщиков бремя отчислений в фонд социального участия. «Хотя бы потому, что город, который выделяет бюджетные деньги, из года в год их практически не осваивает, – говорит глава объединения. – Это одна из проблем, с которой придется столкнуться Линченко, — заставить строительный комитет работать как надо».

«Фонтанка» писала, как чиновники искусственно увеличили показатели исполнения адресной инвестиционной программы до 80,8%. Эффекта удалось добиться за счет того, что под конец года врио губернатора Александр Беглов срезал 13 млрд рублей с программы. В основном укоротили бюджеты комитета по развитию транспортной инфраструктуры и Комстроя, который отвечает за появление новых объектов социальной инфраструктуры, но традиционно демонстрирует скромные результаты.

Строители уже много лет не могут получить четкую инструкцию по обеспечению новых кварталов соцобъектами, соглашается замгендиректора «Строительного треста» Беслан Берсиров. Он полагает, что необходим универсальный регламент по возведению школ и детских садов, который позволит параллельно получать разрешительную документацию на строительство жилья и «социалки».

«На мой взгляд, вице-губернатор по строительству – это проводник между девелоперами и законодателями. Поэтому хочется пожелать ему чаще и на регулярной основе общаться со строительным сообществом, слышать его мнение», – сказал Берсиров.

Президент Группы RBI Эдуард Тиктинский предложил без пяти минут вице-губернатору приглядеться к разрыву между темпами обветшания и реконструкции исторического центра города. «Между ними огромный лаг, так что уже в перспективе 10 – 20 лет есть риск потерять сотни домов, в первую очередь дореволюционной постройки», – говорит бизнесмен.

Застройщик тут же привел рецепт решения проблемы. Необходимо провести ревизию состояния исторических зданий, которых в городе порядка 10 тысяч. Создать работающую законодательную базу для расселения аварийных домов. Разработать отдельную нормативную базу для реконструкции исторических зданий, в том числе установить для центра города адекватные нормативы по озеленению, инсоляции, парковкам, так как сейчас они зачастую невыполнимы. «Разработать масштабную программу сохранения исторического центра и обращаться за финансированием на федеральный уровень, готовить профильных специалистов. И конечно, создавать рабочий инвестиционный климат, чтобы инвестор не боялся проснуться утром и узнать, что регулирующие нормы внезапно изменились и его проект теперь реализовать невозможно», – добавил предприниматель.

Руководитель службы по работе с госорганами в «СПб Реновации» Дмитрий Михалев коснулся другого не менее болезненного для города и непосредственно для компании вопроса – активация программы сноса хрущевок, на которую посоветовал обратить внимание преемнику Игоря Албина.

«Программа затрагивает интересы тысяч семей, и необходимо более тесное взаимодействие и сотрудничество органов государственной власти и инвесторов, занимающихся реновацией. В этом направлении можно сделать совершенно определенные шаги, прежде всего в законодательной сфере. Это позволит ускорить ход реализации программы», – говорит бизнесмен.

Итоги десятилетних попыток расселить петербургские хрущевки выглядят неутешительно — степень реализации не достигла даже 5%. Фактически на паузу реновацию могут поставить суды о продлении договоров, чего сейчас добиваются оба инвестора: и «Воин-В», и «СПб Реновация». Кроме того, Госдуме предстоит рассмотреть два варианта законопроекта о развитии застроенных территорий. Один из них подготовили петербургские депутаты, предложив решить проблему стартовых пятен за счет расширения границ переселения до внутригородского района.

Совладелец компании «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров видит целью строительного вице-губернатора увеличение численности населения Санкт-Петербурга. Бизнесмен припомнил указание президента и выдал рецепт: строить сады, школы, поликлиники, дороги и, конечно же, жилье. Застройщик призвал ни в коем случае не взваливать строительство «социалки» на плечи населения, так как это не позволит им обзавестись достаточным для роста демографии количеством детей.

«Необходимо уменьшать бюрократические препоны, ставить задачи о поддержке финансирования строительства домов, в частности, чтобы городские программы по строительству жилья для очередников, многодетных, сирот, инвалидов постоянно увеличивались», – говорит Скоров.

Вместе с увеличением числа закупаемых Смольным квартир для очередников будут расти и доходы «Дальпитерстроя», как одной из двух компаний – поставщиков жилья для льготных категорий граждан. В конце 2017 года застройщик выиграл соответствующие конкурсы на 2,1 млрд рублей.

Гендиректор ГУ «КВС» Сергей Ярошенко давать наказы новому вице-губернатору не стал, заявив, что Беглов и Линченко разберутся и без его советов. «Они все люди взрослые, опытные. Тем более что Линченко уже работал в Санкт-Петербурге и знает очень хорошо город. Ну, наверное, обратят, по всей видимости, внимание на строительство социальных объектов, спортивных сооружений и вообще на освоение бюджета Санкт-Петербурга», – предположил застройщик. Качество диалога между строительным бизнесом и Смольным, по его словам, в будущем только улучшится.

Рынок хочет работать в прозрачном и стабильном режиме, чтобы законодательство и подзаконные акты были синхронизированы, не противоречили друг другу, и оставались неизменными в течение понятного периода времени, резюмирует руководитель направления девелопмента Becar Asset Management Екатерина Тейдер.

По словам эксперта, это позволит развивать рынок стратегически и привлечь больше инвестиций в развитие города. «Карусель» изменений в законах приносит хаос и делает крайне сложным среднесрочное и долгосрочное планирование.

Спикер также высказала пожелание, чтобы новый вице-губернатор закрепил уверенность строителей в отсутствии обратной силы у законов и выданной разрешительной документации. «Имеющиеся примеры, когда разрешительная документация отзывается и оспаривается постфактум, не прибавляют желания у инвесторов вкладывать средства в масштабные проекты на рынке недвижимости Петербурга», – заключила Тейдер.

«Современное развитие строительства как отдельного сектора экономики невозможно без сплоченной работы органов власти и бизнеса. Ожидаем от Николая Викторовича активного и неформального подхода к решению вопросов, связанных с насущными проблемами отрасли, максимальной открытости для бизнеса-сообщества, готовности к диалогу. Это тем более актуально в связи с существенными изменениями в законодательстве о долевом строительстве, требующими разработки новых решений и подходов», – говорит Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест».

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»