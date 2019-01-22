В лазарете умер третий пострадавший при крушении Ту-22М3 Минобороны

Третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Мурманской области, умер на руках у врачей.

«[Пострадавший] один погиб, это тот, который был в военном лазарете», — сообщили днем 22 января в территориальном центре медицины катастроф Мурманской области, передает ТАСС.

Таким образом, в авиакатастрофе выжил только один военнослужащий.

Напомним, ЧП произошло около 13.40 по московскому времени. Недалеко от города Оленегорск рухнул сверхзвуковой бомбардировщик, который возвращался на авиабазу «Оленья». Экипаж воздушного судна состоял из четырех человек — командира, его помощника, штурмана и оператора. Первоначально сообщалось, что выжили только командир и штурман.

Полет осуществлялся без боекомплекта. В Минобороны заявили, что причиной крушения стало попадание самолёта в снежный заряд при выполнении планового полёта.