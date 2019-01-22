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Власть
22.01.2019 16:56
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Невскому району за полчаса нашли подрядчиков для уборки снега

ГУДП «Центр», которое содержит дороги Невского района, в течение получаса нашло компаниии, которым отдало контракт на уборку снега на субподряд. 

Как следует из информации на сайте госзакупок, два конкурса в виде закупки у единственного поставщика были объявлены 22 января в 11.37 и 11.55. Подрядчики были найдены к 12.04 (т. е. за 27 минут и за 9 минут соответственно). Оба лота относятся к правобережной части района относительно Невы. Стоимость большего — 262 млн рублей, меньшего — 34,9 млн. В приказах комблага и ГУДП «Центр» говорится, что «в связи с производственной необходимостью» необходимо заключить договоры с АО «Автопарк № 7 Спецтранс»  на оказание транспортных услуг по вывозу снега и ООО «Дорпромстрой» на выполнение работ по содержанию дорог.

Напомним, в декабре Смольный распределил контракты на содержание дорог в 2019 году за 9 млрд рублей. Больше всего подрядов досталось как раз ГУДП «Центр»: за 994 млн — Василеостровский и Петроградский районы, за 634 млн — Московский, за 726 млн — Центральный, за 473 млн — Адмиралтейский, за 475 млн — Фрунзенский, и за 605 млн – Невский. Два конкурса выиграло ОАО «Коломяжское» – оно получило за 705 млн Выборгский район и за 690 млн — Приморский. ГУДП «Путь» достались Кировский и Красносельский за 938 млн рублей, ГУДСП «Курортное» – Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый за 773 млн, ОАО «Автодор Санкт-Петербург» – Колпинский и Пушкинский за 853 млн. Автопарк №7 «Спецтранс» будет содержать дороги в Красногвардейском (573 млн) и Калининском (510 млн) районах. Это единственный победитель, собственником которого не является город. Все конкурсы прошли без борьбы: везде было по два участника, которые синхронно снижали стартовую цену до идентичных сумм.

11 января прокуратура Невского района Петербурга вынесла представление ГУДП «Центр» по фактам некачественной зимней уборки. Оно недобросовестно выполняло требования к очистке тротуаров, из-за чего на территории района зафиксировано 4 несчастных случая, связанных с гололедом. 

Несколькими днями позже на фоне недовольства граждан уборкой снега УФАС по СПб возбудило дело в отношении компаний СПб ГУДП «Центр», ООО «Коломяжское», АО «Автопарк № 7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб». Эти организации подозреваются в заключении картельного соглашения на торгах.


© Фонтанка.Ру

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