«Выглядит пугающе знакомым»: Geely показала первый автомобиль, построенный на платформе Volvo

Китайцы славны копированием, и новинка из Поднебесной подтверждает это. Легковое подразделение Volvo, с 2010 года принадлежащее китайской Geely, за эти годы разработало вместе с китайскими партнерами платформу Compact Modular Archtecture (CMA) и создало новый автобренд Lynk & Co. И вот сейчас сама «материнская» Geely представила свой новый кроссовер FY11, построенный на совместной платформе CMA.

Как сообщает Autoblog, на сегодняшний день эта платформа серийно используется только в популярном Volvo X40, и похоже, китайцы вознамерились повторить этот успех.

FY11 представляет остромодный нынче класс «кроссовера-купе». Само обозначение модели считают удачным маркетинговым ходом, поскольку для англоязычного уха оно звучит как приглашение к покупке — «For You».

Однако, несмотря на привлекательную «европейскую» внешность, Geely FY11, как и многие другие китайские автомобили, слишком сильно напоминает уже существующие модели известных брендов. В данном случае Autoblog отмечает несомненное сходство китайского кроссовера с Mercedes GLE Coupe. Передок, конечно, немного другой, но боковой силуэт «выглядит пугающе знакомым», отмечают коллеги.

Такое сходство, безусловно, указывает на стратегические цели автопрома из Поднебесной — переход из разряда «сверхбюджетных» автомобилей в премиум-сегмент, где уже сейчас китайцы готовы конкурировать с мировыми грандами. А чтобы приучить и приручить покупателя, пока что можно и делать автомобили «такими же, но дешевле». Именно такой тактики придерживались при завоевании мирового рынка и японцы в 70-е годы, и южнокорейцы в 90-е.

Про новый Geely пока известно мало, пишет Autoblog. FY11 будет комплектоваться 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 235 лошадиных сил. Не так много для «спортивного кроссовера», но при этом цифры не разочаровывают. Фотографии интерьера пока не обнародованы, Geely обещает показать их «в ближайшем будущем».

Видео: YouTube/automachi

Отметим, что копирование (как легальное, так и не очень) — весьма распространенный способ быстрого выхода на мировой уровень и даже на мировой рынок. Отечественное автомобилестроение тоже начиналось с копирования и полукопирования. Достаточно упомянуть первый отечественный грузовик АМО, созданный «на базе» FIAT 15, или знаменитую «эмку» ГАЗ М-1, она же Ford, ну и в конце концов «Москвич-400», он же Opel Kadett K38, а затем эту традицию продолжили и «Москвич-2141», и лицензионная Lada.