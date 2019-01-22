ГАТИ за неделю оштрафовала нарушителей правил благоустройства в Петербурге почти на 15 млн рублей

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга за прошедшую неделю вынесла штрафов за нарушения правил благоустройства на 14 миллионов 620 тысяч рублей. Среди «косяков» – плохое состояние фасадов нежилых зданий, самовольные работы и «низкая культура производства работ».

Как сообщает пресс-служба ведомства 22 января, крупный штраф в 300 тысяч рублей получило, к примеру, ООО «ИСУ-19», которое без ордера ГАТИ разместило временное ограждение в районе дома 1, литера А по Приморскому шоссе в Сестрорецке. Подрядчик, выполнявший эти работы, – ООО «СОЛО» – тоже был оштрафован на 70 тысяч рублей за отсутствие информационного щита, самовольное размещение временного ограждения и его неисправное состояние.

Также на 300 тысяч рублей оштрафовали ООО «Космос СПБ», не получившее ордер на размещение временного ограждения у дома 116 по Волхонскому шоссе. Кроме того, компания продолжала работы после окончания срока действия ордера ГАТИ и не поставила информационный щит.

ОАО «РЖД» проштрафилось из-за уборки. За неубранный у дома 70, литера А по Балтийской улице строительный и мелкий бытовой мусор компанию наказали на 200 тысяч рублей.

Штрафов за плохое содержание фасадов накопилось аж на 3 миллиона 750 тысяч рублей. В том числе, на 600 тысяч рублей оштрафовали ЗАО «Ливиз» за фасад здания на Синопской набережной, на 500 тысяч рублей – СПб ОАО «Красный октябрь» за дом на Политехнической улице, а ПАО «Ленэнерго» собрало целых 8 постановлений на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Последнему необходимо «организовать системную работу», чтобы своевременно отремонтировать и покрасить сооружения, при необходимости согласовать рзмещенные на подстанциях граффити и поддерживать их в надлежащем состоянии.