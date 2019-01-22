«Город у нас убирают хорошо»: Боты «из Приморья» пришли топить снег в Петербурге

Боты, которые еще недавно комментировали выборную кампанию во Владивостоке, теперь взялись за «растопку» снега в Петербурге. Жителям Северной столицы сетевые доброжелатели советуют открыть наконец глаза и увидеть, как прекрасно убран город при врио губернатора Беглове.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В Петербург пришла экономичная московская технология расчистки снега с улиц— в социальных сетях. Несколько десятков аккаунтов наперебой рассказывают о караванах техники и вылизанных улицах и давят «бузотеров», запинающихся о сугробы, фотокарточками с успехами коммунальщиков. В столице с этой работой ассоциировали мэрию Москвы. В Смольном все отрицают.

Первым внимание на подозрительную активность в социальной сети "ВКонтакте" обратил координатор «Красивого Петербурга» Красимир Врански. В комментариях под его постом в группе, который был посвящен 100 дням работы Александра Беглова, жители возмутились плохой уборкой города. 15 января в комментарии пришли два пользователя с именами Иван Логвиненко и Даниил Ковалёв. Они посетовали, что собравшиеся в группе неведомо где обнаружили снег в Петербурге, и предположили, что жалобщики живут за городом. А завершили свой спич дословно совпадающими высказываниями: «У нас в городе снег убирается очень даже хорошо, у нас даже во дворе нет снега на дорогах, по асфальту ездим» (авторская пунктуация здесь и далее сохранена. — Прим. ред.).

Идентичные комментарии быстро заметили, и вскоре они исчезли, а оставившие их аккаунты сменили имена. Они превратились в Романа Иванова (Даниил Ковалёв) и Ивана Кондратьева (Иван Логвиненко) и продолжили рассказывать про качественную уборку снега, и не только.

«С каких пор купание в проруби стало позерством? Тем более Беглов не раз говорил, что он патриот и придерживается православных традиций», – писал 19 января Даниил-Роман в посте про крещенскую ночь врио.

Хотя еще 17 декабря в приморской группе «Находка» он выступал как дальневосточник, рьяно противостоя в Сети сторонникам Андрея Ищенко — кандидата от КПРФ, которого не допустили до выборов губернатора Приморья и на которых в результате победил Олег Кожемяко.

«Да чего этот Ищенко-то хорошего сделал? Народ только на хаты кидал и скверы переписывал под элитную застройку. А Кожемяко только пришел уже движ начался. Дворы начали в порядок приводить, а детям в школе на питание в два раза больше денег дали. Я за него голосовал», – уверял комментатор.

Иван Кондратьев также с нового года активно защищает честь коммунальщиков в Сети, в основном в официальных сообществах СМИ. Например, он парировал негативу в посте интернет-газеты «Бумага» о том, что по улицам Петербурга проехал караван из машин для уборки снега.

«Писать недовольные коммы под постом о том, что едет целая колонна из снегоуборочной техники, – это надо уметь! Кстати, запустили горячую линию, можно туда позвонить и попросить убрать. Говорят, работает лучше, чем нытьё в интернетах», – отвечал недовольным защитник.

Фото: скриншот сообщений в соцсетях

В группе канала 78 жители сетовали на то, что в Красносельском районе во дворах вообще не убирают – ни дворников, ни техники. Иван и тут нашел что сказать: «Ну не знаю, я сегодня где был, довольно чисто. А в Красносельском проезжая видел несколько грузовиков и тракторов».

При этом в конце декабря он столь же уверенно комментировал посты про Приморье и хвалил назначенного Кожемяко, который успел побывать до этого губернатором Корякского округа, Амурской области и Сахалина.

«Ну вообще я бы порадовался, что во главе сейчас человек с таким опытом сидит) Я что-то не припомню еще хоть кого-то, кто смог бы успешно несколько разных регионов вести. Так что это точно не повод насмехаться».

А до этого комментировал запись Znak.com про то, что Кожемяко лидирует на выборах в Приморье, и спорил с комментариями про возможные подтасовки.

«Да вряд ли, на этот раз вообще все тихо-мирно прошло, даже ни одного нарушения зафиксировано не было. А, ну кучка левых заявлений было, они их быстро раскрывали. И вы же там не были, чтобы так говорить!» – экспертно отметил Иван, за что был заклеймен последующими комментаторами ботом.

Найти следы собратьев телепортирующихся через всю Россию комментаторов не составляет труда — среди сотен откровенно хвалебных отзывов про уборку снега в группах «Правительство Санкт-Петербурга», сообществах, посвященных районам Северной столицы, и даже в группе «Фонтанки» непременно есть подозрительные аккаунты, которые пишут комментарии на тему уборки пачками. В других обсуждениях они не замечены. «Фонтанка» обнаружила как минимум несколько десятков таких авторов.

Фото: скриншот сообщений в соцсетях

Например, с 14 января активно «топить снег» в группах «Веселый Поселок», «Новости Купчино» и «ДТП и ЧП» начал аккаунт под именем Виктория Данилова.

Фото: скриншот сообщений в соцсетях

Фото: скриншот сообщений в соцсетях

На возмущение жителей тем, что учителей заставляют убирать снег, а коммунальщиков не видно, она выпалила:



«У вас все хорошо??? Город убирают от снега, и я больше скажу, уже как полтора месяца. Если у вас проблемы или запнулись об сугроб, существует горячая линия как службы психологической помощи, так и для жалоб на уборку снега по городу))))».

«Кстати, из-за больших осадков, кадров реально не хватает. Но коммунальщики в 2 смены пашут и все для того, чтобы ваше подобие ходило по тротуарам и не возникало».

«Да я и про Беглова сперва так думала, пока он свои слова действиями закреплять не стал. За уборку по городу отдельное спасибо. В этом году без проблем на работу добираюсь)))».

Ранее Виктория опять же была замечена в комментировании ситуации в Приморье. К посту «Кожемяко не губернатор – Выборы нарисовали!» в группе поддержки Ищенко она еще 3 января писала: «Да не позорились бы уже! Даже если бы на эти участки пришли все люди и проголосовали за другого кандидата, то это бы вообще никак не повлияло на общий результат. Горе-разоблачители…»

Фото: скриншот сообщений в соцсетях

В конце прошлого года отметилась комментариями в группах «Восток-Медиа» и VDK-город Владивосток. Комментировала дебаты: «Дебаты для того, чтобы кандидатов раскусить. Оказалось, кроме Кожемяко, адекватов нет, он молча работает и скандалов-интриг-расследований не устраивает».

А после того, как во Владивостоке, после победы Кожемяко, нашлись деньги на кольцевую дорогу, закрепляла результат: «Кожемяко уже за дело взялся?! Хотя после того, как он наладил дела в Сахалине, меньшего и не ждали от него. Приятно что у Приморья появился такой человек, который как я понимаю не понаслышке знает, что такое тяжелый труд».

Коллеги вышеперечисленных аккаунтов активно поддерживают свои слова однотипными фото про хорошую уборку — снимками суетящейся техники или очищенной дороги. И через раз упоминают горячую линию комитета по благоустройству. Действующие по такой схеме «группы поддержки» коммунальщиков можно найти практически в любом крупном обсуждении. Как правило, боты не могут вести длинную беседу, поэтому все их высказывания в 90% случаев ограничиваются лишь отдельно брошенной фразой.

Фото: скриншот сообщений в соцсетях

«Фонтанка» попыталась связаться с несколькими пользователями, которые были заподозрены в ангажированности. На вопрос: «Размещаете ли вы комментарии в группах на заказ?» – пользователь с ником Виталий Орлов, отметившийся в группе «Правительство Санкт-Петербурга» (130 тыс. пользователей), ответил : «Нет, а вы?» После этого он прекратил общение. Другие не удостоили корреспондента «Фонтанки» даже таким мимолетным вниманием.

Год назад подобная тактика «расчистки» снега в соцсетях применялась при рекордных снегопадах в столице. Её описывали блогеры из Первопрестольной, которые публиковали техзадание для авторов с одной из бирж комментариев. Им заказывали прописывать, что все службы города работают на уборке снегопадов 24 часа, и делать акцент на том, что жителям хорошо бы иметь совесть и надеяться не только на мэрию, но и на себя. Примерно так же можно было бы сформулировать задание и для Петербурга. Стоимость одного комментария составляла 3 рубля.

Фото: скриншот сообщений в соцсетях

В Комитете по благоустройству «Фонтанке» заявили, что никакого отношения к подобным комментаторам не имеют и самостоятельно ведут деятельность в соцсетях.

«У нас два человека. Мы ведем две страницы комитета. Вы видите все анонсы, прямые эфиры, все комментарии – это делаем мы. Но это официально, не под какими-то другими именами и страницами. Или под личными аккаунтами, когда к нам обращаются напрямую», – пояснили «Фонтанке» в пресс-службе комитета.

Чиновники отметили, что их официальные комментарии действительно могут быть похожи между собой, потому что и вопросы повторяются. А вот откуда такая кампания по PR-поддержке коммунальщиков, там предполагать отказались.

Как уже рассказывала «Фонтанка», соцсети станут в новом году одним из плацдармов борьбы за избирателя на предстоящих выборах губернатора. Петербургский политический телеграм с начала декабря едва ли не ежедневно прирастает новыми каналами, активно освещающими местную повестку и претендующими на трансляцию смыслов. «Политический» вице-губернатор и глава администрации Любовь Совершаева заявляет, что не имеет к ним никакого отношения.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»