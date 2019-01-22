«Парадные» пробки начались. По Петербургу едет военная техника

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Движение транспорта днём 22 января перекрывают по ходу движения военной техники к Дворцовой площади, где сегодня вечером состоится репетиция парада войск к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Автомобилисты сообщают о перекрытиях на востоке КАД, Шафировском, Пискарёвском проспектах, набережных Невы, у Литейного моста. И объясняют, что на сервисах «Яндекса» видно, как по этому маршруту переползают бордовые змейки заторов.

Сейчас очень плотно на Садовой (её перекрывали, в частности, на отрезке от переулка Крылова до Невского проспекта), в районе Большой Конюшенной.

Напомним, что движение в центре города (Мойка, Миллионная, Невский, Дворцовый мост и пр.) будут перекрывать сегодня вечером и в ближайшие дни – до 27 января, когда состоится сам парад. Кроме того, при транспортировке военной техники прерывают движение транспорта по её маршруту. В целом в Петербурге плотно – «красные» 7 баллов.