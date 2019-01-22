Бывший внештатный советник главы РЖД банкир Байдаков объявлен в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-руководителя банка «Миллениум», которого подозревают в выдаче фиктивных кредитов и присвоении денег бывшего министра культуры. Банкир Михаил Байдаков, который, по данным следствия, скрывается в Латвии, объявлен в международный розыск.

Об этом 22 января сообщает РБК.

Бывшему внештатному советнику главы РЖД, как Байдакова называл Владимир Якунин, вменяют растрату и мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, «Миллениум» был связан с РЖД, а совет директоров банка возглавлял вице-президент компании Олег Тони. В 2000-х в совет вошла также супруга Якунина Наталья. В феврале 2016 года ЦБ отобрал у «Миллениума» лицензию. В октябре Следственный комитет возбудил дело по факту присвоения капитала банка под видом выдачи кредитов трем компаниям – ООО «Максима», «Продмикс» и «СБО Капитал». Следователи полагают, что они были специально созданы для этой схемы. Сумма ущерба оценивается в 402 млн рублей. Еще до возбуждения дела Байдаков покинул Россию.

В январе 2018 года банкир стал фигурантом дела о мошенничестве. Оно было возбуждено после заявления ректора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александра Соколова, который был министром культуры с 2004-го по 2008 год. Соколов настаивает, что летом 2015 года (точная дата разнится) в здании консерватории банкир передал ему подложный вексель «Миллениума» на сумму в 265,3 тысячи долларов, а Соколов отдал бизнесмену 14 миллионов рублей наличными. После этого Байдаков не стал зачислять средства на банковский счет. Следствие считает, что он мог присвоить эти деньги. Позже вексель «Миллениума» был признан поддельным.