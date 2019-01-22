Угонщика самолета задержали в Ханты-Мансийске. Снайпер не понадобился, пассажир был пьян

Пассажира, который не дал самолету из Сургута долететь до Москвы, сняли с борта спустя почти два часа после приземления в Ханты-Мансийске вечером 22 января. Лайнер брали штурмом. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет России, пассажир во время перелета пытался прорваться в кабину пилота, уверял, что он вооружен, и требовал сменить курс. Решение о посадке в Ханты-Мансийске принял командир судна. Дело возбудили по 211-й статье УК РФ – «Угон воздушного судна с угрозой применения насилия».

К четырем часам дня по Москве его задержали, к операции были привлечены спецназ, Росгвардия, ФСБ, Национальный антитеррористический комитет, на место приехал даже снайпер.

Угонщик, уроженец Сургута, уже был судим — за порчу имущества.

Рейс «Аэрофлота» №1515 вылетел из Сургута в 15 часов по местному времени (в час дня по Москве). Примерно через час Boeing начал разворот и направился в сторону Ханты-Мансийска, а не в Афганистан, как того требовал пассажир. Там он сел около половины третьего по Москве. Самолет и аэропорт были оцеплены. Сейчас за пассажирами уже вылетел резервный борт из столицы, сообщили в "Аэрофлоте".