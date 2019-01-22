«Переломанный в двух местах нос и смещённые кости черепа». Богомолов прокомментировал драку с Виторганом

Театральный режиссер Константин Богомолов первым прервал молчание по поводу потасовки, которая произошла сутки назад в центре Москвы между ним и актером Максимом Виторганом.

«Прекрасный врач собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное [давление] нормализовано», – написал 22 января Константин Богомолов в своем Instagram.

скриншот//instagram.com/konbog75

До этого никто из участников драки не комментировал произошедшее. Информация о том, что Виторган все-таки взял верх в потасовке и сломал обидчику нос, появилась в ночь на 22 января. СМИ со ссылкой на очевидцев рассказали, что врачи приехавшей на место происшествия скорой констатировали у Богомолова поверхностную травму, а сам режиссер от госпитализации отказался.

Драку мужа Ксении Собчак и режиссера таблоиды связали с тем, что между телеведущей и Богомоловым якобы разгорелся роман.