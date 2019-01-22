Рыбку и ее тренера Лесли отпустили на свободу. Полиция не захотела их арестовывать

Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) освободили из полиции. Об этом 22 января сообщает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Лесли Светлану Сидоркину.

Информацию также подтверждает ТАСС. Обвинение Рыбке и Лесли так и не предъявлено, у них только взяли обязательство о явке. Столичная полиция не стала просить Нагатинский суд Москвы арестовать Рыбку и Лесли.

Напомним, после задержания в «Шереметьево» Нагатинский районный суд удовлетворил просьбу прокуратуры о продлении срока задержания на 72 часа. Сегодня он должен был рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако в полиции, видимо, передумали.