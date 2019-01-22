Происшествия
Рыбку и ее тренера Лесли отпустили на свободу. Полиция не захотела их арестовывать
Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) освободили из полиции. Об этом 22 января сообщает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Лесли Светлану Сидоркину.
Информацию также подтверждает ТАСС. Обвинение Рыбке и Лесли так и не предъявлено, у них только взяли обязательство о явке. Столичная полиция не стала просить Нагатинский суд Москвы арестовать Рыбку и Лесли.
Напомним, после задержания в «Шереметьево» Нагатинский районный суд удовлетворил просьбу прокуратуры о продлении срока задержания на 72 часа. Сегодня он должен был рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако в полиции, видимо, передумали.
Справка:
Вашукевич и Кириллов были задержаны 16 января в Шереметьево после возвращения из Таиланда, где они получили условный срок за секс-тренинги, включавшие практические групповые занятия. Под арестом они содержались с февраля 2018 года.
Рыбка и Лесли должны Олегу Дерипаске по 500 тысяч рублей за публикацию в соцсетях видеозаписей с отдыхом миллиардера. Их использовал ФБК Алексея Навального для расследования о возможных неформальных связях Дерипаски и бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько.
Анастасия Вашукевич в суде попросила через журналистов прощения у олигарха. «Олег Владимирович, я прошу прощения. Я орудие, люди воспользовались мной. Никаким образом больше не буду компрометировать Дерипаску», – высказалась подозреваемая.