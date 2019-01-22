Путешествие 60 школьников в Великий Устюг забуксовало на Ладожском вокзале. От детей ушёл поезд

В Петербурге железнодорожный транспорт живым примером подтвердил поговорку о том, что поезд ждать не будет. Младшеклассники, бежавшие за выкупленным и пустым вагоном, потеряли время, деньги и застряли на вокзале. Говорят, просили у проводника несколько минут, но услышаны не были.

Как сообщила «Фонтанке» учитель, 22 января она, её коллега и шестьдесят детей с 1-го по 4-й класс должны были сесть на поезд Петербург – Воркута, в 10:20 отправлявшийся с Ладожского вокзала. Группа выехала из новгородского посёлка Крестцы, направляется в Великий Устюг через Петербург на международный хореографический фестиваль. Остановок в Северной столице запланировано не было, но подвёл автобус.

К приезду на вокзал поезд ещё стоял. Тормозить его направили двоих из группы, освободив от рюкзаков. Добежавшие до 17-го вагона дети просили проводника подождать не больше пяти минут — остальные 60 человек спешат следом. Выскочив на перрон, они увидели тронувшийся поезд. Прыгать на ходу благоразумно не стали.

«Нам сказали, что подвела коммуникация: вокзал Великого Новгорода не проинформировал Ладожский о том, что полный вагон детей. А мы по всем правилам выкупили весь вагон. Он так и ушёл пустым. От нас все открещивались и только бесплатный туалет детям организовали. Пришлось возвращать билеты», – рассказывает учитель, отмечая, что ездят танцевальные коллективы не первый раз, зато такое отношение — впервые.

Билеты сдали на общих основаниях, вернув процент от стоимости. За новые на ближайший поезд пришлось доплачивать.

Путь продолжили через пять часов, одного вагона, как и прямого поезда, для школьников не нашлось. Двое учителей вынуждены будут разрываться по разным вагонам, чтобы уследить за подопечными.

В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» ответили, что о 60 блуждающих по вокзалу младшеклассниках не знали — как группа они зарегистрированы не были:

«Билеты покупались в один вагон, но индивидуально. Детским группам, если они оформлены, положено сопровождение. Их встречают на вокзале, провожают к поезду и ждут опоздавших. В этом случае школьники как группа не заявлены».