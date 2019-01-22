В аэропорт Ханты-Мансийска, где после попытки угона в Афганистан приземлился самолет «Аэрофлота», приехал снайпер

Спецназ, Росгвардия и снайпер с увесистым оружием на плече прибыли в аэропорт Ханты-Мансийска вечером 22 января. Самолет и здание оцеплены, все пассажиры остаются на борту.

О снайпере сообщил источник телеканала 360 в оперативном штабе, который создан на месте приземления самолета. К работе, в том числе, подключился Национальный антитеррористический комитет, переговоры с захватчиком ведет ФСБ. По некоторой информации, потребовавший вояжа в Афганистан пассажир был пьян и хулиганил на борту, его ждет обвинение в угоне самолета.

Борт приземлился более полутора часов назад, однако пассажиров все еще не выпустили. Сообщается, что в самолете находятся 75 человек, в том числе пять детей и семь членов экипажа. Здание аэропорта в настоящий момент оцеплено.

Рейс «Аэрофлота» №1515 вылетел из Сургута в 15 часов по местному времени (в час дня по Москве). Примерно через час Boeing начал разворот и направился в сторону Ханты-Мансийска.