«Быстрее, выше, сильнее»: петербургские школьники наелись антидепрессантов на уроке физкультуры

Больницей закончился опыт школьников по употреблению лекарства, доступного в любой аптеке. Девятиклассников увезли с урока физкультуры в одной из школ Калининского района Петербурга днем 22 января.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации, медики забрали четверых молодых людей в больницу около часа дня во вторник, поплохело детям на уроке физкультуры в 633-й школе. Школьники принесли на урок антидепрессанты, съели по несколько таблеток, но доза оказалась для них опасной.

По предварительной информации, подростки находятся в удовлетворительном состоянии. Проверку начала прокуратура, в ведомстве отметили, что отравившее учеников лекарство отпускается только по рецепту.