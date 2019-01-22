Ремонт трубы ограничит движение на улице Турку до лета

На несколько месяцев будет ограничено движение по улице Турку во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ради обновления системы теплоснабжения.

Как сообщает 22 января пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», началась реконструкция участка тепломагистрали диаметром 500 мм, проходящего по улице Турку от дома №27 до Пражской улицы. Сейчас идёт монтаж временного трубопровода протяженностью 1016 метров, затем изношенный участок полностью заменят.

В ходе реконструкции специалисты компании переложат 794 метра трубопровода. Новый будет защищён от коррозии и химически агрессивных сред, что позволит обеспечить длительный срок службы и сократить теплопотери.

Во время проведения работ до 14 июня 2019 года будет действовать ограничение движения – оно затронет нечётную сторону улицы Турку между улицами Пражской и Софийской.