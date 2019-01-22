«Мостотрест» не собирается достраивать петербургскую подземку за «Метростроем»

В компании «Мостотрест» сообщили, что не намерены участвовать в завершении строительства трех новых станций Фрунзенского радиуса – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Об этом 22 января «Фонтанке» официально заявили представители предприятия.

«Мостотрест», который часто связывают с именем бизнесмена Аркадия Ротенберга, считается одним из главных претендентов на рынок петербургского метростроения, особенно после того, как городские власти объявили о расторжении всех контрактов на строительство подземки с «Метростроем». Чиновники обещали провести первые конкурсные процедуры через 10 дней после расторжения контрактов.

Среди других возможных компаний, которые могут возводить петербургское метро, также звучали такие названия, как «Стройтрансгаз» (близка к Геннадию Тимченко), «Ойкумена» и «Трансинжстрой». Впрочем, теоретически еще возможно, что «Метрострой» сумеет оспорить решение городских властей. В компании уже заявили о таком намерении.