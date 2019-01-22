Исследование: петербургских сирот больше привлекают творческие профессии

Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» опубликовал рейтинг профессиональных областей, которые выбирают воспитанники Центров содействия семейному воспитанию Петербурга. На лидирующих позициях — сферы творчества и образования.

Ребята из шести разных Центров содействия семейному воспитанию Северной столицы выбрали наиболее интересные для саморазвития профессии из предложенных областей. В их числе были: торговля/продажи, строительство, творчество, административный персонал, парикмахерское искусство, техника, транспорт, образование, защита граждан, сельское хозяйство и медицина.

«Самыми интересными в глазах детей стали профессии из таких сфер, как творчество (отметили 12% из числа всех опрошенных), образование (10,4%) и защита граждан (10,3%). Профессии сельского хозяйства, которые выбрали лишь 6,5% опрошенных ребят, стали наименее популярными», — говорит руководитель проекта «ПАЗЛ» Дарья Сильченко.

Молодые люди, выбиравшие профессиональные области для рейтинга, — участники профориентационного проекта «ПАЗЛ». Этот проект реализуется Фондом поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» с сентября 2018 года и продлится до конца учебного года. «ПАЗЛ» расширяет видение мира у ребят благодаря знакомству с современными профессиями, нетипичными ситуациями и новыми людьми. Название также говорит о направлениях программы — профориентация, адаптация, знания и лидерство — как о частичках большого пазла, который каждый подросток собирает для себя индивидуально.