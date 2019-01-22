Минобороны: Ту-22М3 погубил снежный заряд

Крушение Ту-22М3 в Мурманской области произошло в результате попадания самолёта в снежный заряд при выполнении планового полёта.

Об этом днем 22 января сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Минобороны РФ. Авария произошла около 13.40 по московскому времени.

Авиабаза «Оленья», куда возвращался сверхзвуковой бомбардировщик, находится на Кольском полуострове — в 92 км к югу от Мурманска, недалеко от города Оленегорск. На авиабазе дислоцированы Ту-22М3.

Экипаж воздушного судна состоял из четырех человек — командира, его помощника, штурмана и оператора. По предварительным данным, выжили только командир и штурман. Но официального подтверждения этой информации нет.