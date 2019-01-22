Конкурс на ремонт Благовещенского моста ждет пересмотр. УФАС предписала заново изучить заявки всех участников

Антимонопольная служба 22 января признала обоснованной жалобу компании «Экодор», которую не допустили к участию в конкурсе на ремонт Благовещенского моста. «Мостотресту», как заказчику работ, предстоит пересмотреть все заявки, говорится на сайте УФАС по Санкт-Петербургу.

В жалобе на итоги конкурса «Экодор» указал, что данные, которые в обоснование отказа привел «Мостотрест», не соответствуют тем, которые были в заявке компании. Представитель заказчика объяснил произошедшее технической ошибкой.

Управление антимонопольной службы нашло в действиях «Мостотреста» нарушения закона о контрактной системе и предписала отменить протоколы и рассмотреть все заявки заново.

Напомним, что ГБУ «Мостотрест» объявило конкурс на ремонт Благовещенского моста за 13,9 млн рублей в конце прошлого года. По итогам рассмотрения протокола победителем объявили компанию «СевЗапДор», которая предложила выполнить работы за 12,2 млн рублей. Обновить мост должны не позднее 15 октября 2019 года.