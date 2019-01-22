СМИ: «Захватчик» самолета Сургут — Москва задержан, оружия при нем нет. Мужчина мог быть пьян

Пассажир самолета Сургут — Москва, который потребовал изменить направление полета и отправиться в Афганистан, задержан. Об этом 22 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Информацию также подтверждает ТАСС.

При этом собеседники информагентств уточняют, что оружия у задержанного не нашли. «Коммерсантъ» пишет, что мужчина был все-таки «вооружен предметом, похожим на пистолет». По информации издания, мужчина был ранее судим. Источники РИА Новости рассказали, что мужчина мог быть пьян. Напомним, по предварительной информации, один из пассажиров рейса Сургут — Москва — 41-летний россиянин — потребовал развернуть самолет и взять курс на Афганистан. Экипажу удалось уговорить мужчину на посадку в Ханты-Мансийске для дозаправки.

В СМИ распространяются две версии — по одной мужчина был психически неуравновешен, по другой — пьян.