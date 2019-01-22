Женщине не понравилось такси в Москве. Она избила водителя и угнала его машину

Водитель такси пострадал от рук буйной пассажирки в Москве. Чтобы поймать женщину, объявляли план «Перехват».

Как сообщает 22 января пресс-служба ГУ МВД по Москве, в Оружейном переулке к остановившемуся «Яндекс.Такси» марки Hyundai подошла неизвестная. Затем между ней и 52-летним водителем возник конфликт из-за стоимости проезда. В итоге женщина избила таксиста, села в его машину и уехала в неизвестном направлении. Прибывшая на место скорая помощь отвезла пострадавшего водителя в больницу с травмами различной степени тяжести.

Полицейские ввели план «Перехват». Угнанный «Хендэ» нашелся около одного из домов на Ленинградском шоссе, а вскоре задержали и подозреваемую: 27-летняя женщина проживала по этому адресу. По данным СМИ, она приехала в столицу из Челябинска.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Подозреваемая заключена под стражу.