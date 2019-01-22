Водитель привёл переполненный автобус в бензовоз в Пакистане. Людей не опознать

Как минимум 27 человек погибли в результате столкновения автобуса и топливной автоцистерны в пакистанской провинции Белуджистан, в округе Ласбела.

Как сообщает 22 января телеканал Geo TV, автобус направлялся из города Карачи в Панджгур. По предварительной версии, его водитель не справился с управлением. От удара вытекшее топливо вспыхнуло, и обе машины загорелись.

В салоне автобуса находились десятки людей. Четверо госпитализированы. Тела погибших доставлены в морг и будут переданы родственникам после анализа ДНК.

«Смертельные ДТП очень распространены в Пакистане из-за безрассудного вождения и плохого состояния дорог, – отмечает канал. – Каждый год сотни людей гибнут в ДТП в стране».

«Фонтанка», в частности, рассказывала о ДТП в Пакистане с 56 жертвами (там тоже был пожар), с 24-ю (автобус упал с моста), с 35-ю (горели два грузовика и два автобуса, перевозившие в канистрах контрабандное топливо), и с двумя десятками погибших школьников, которые из-за тесноты сидели на крыше.