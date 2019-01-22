Несостоявшуюся революцию Мальцева суд оценил в 23 года на троих. Участники запрещённой «Артподготовки» заявили, что их не так поняли

Приговор участникам запрещённого в России экстремистского движения «Артподготовка» вынес Московский окружной военный суд. Соратники покинувшего страну Вячеслава Мальцева за планирование вооружённого мятежа отправлены в колонию строгого режима.

Как сообщает ОВД-инфо, 22 января Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова признали виновными в подготовке теракта группой лиц по предварительному сговору. От обвинений в участии в террористическом сообществе прокуратура отказалась, так и не найдя устойчивых контактов.

По оставшемуся обвинению Дмитриева и Озерова приговорили к 8 годам строгого режима каждого, Иванову назначено 7 лет.

Вину не признал ни один. Дмитриев в последнем слове заявил, что «Артподготовка» – это от искусства, а не войны, и цели и назначения движения были истолкованы неверно. Не последнюю роль в этом, по его словам, якобы играли провокаторы, по его словам, это «Надежда Белова, она же Петрова, Швачко и Вадим Майоров», который проходил военную службу по контракту и имел навыки конспирации. Обвинения он назвал фальсификацией, а себя и своих соратников — жертвой оговора.

Дмитриева, Иванова и Озерова задержали 1 ноября 2017 года в Новой Москве за несколько дней до объявленной лидером «Артподготовки» Вячеславом Мальцевым революции. Во время обыска у них якобы изъяли бутылки с зажигательной смесью и канистру с ГСМ. По версии УФСБ, они готовились свергать власть неконституционным способом.

«Артподготовка» признана экстремистской решением Верховного суда в феврале 2018 года. Вячеслав Мальцев нашёл убежище за границей. В Москве после его призывов 5 ноября 2017 года были задержаны более 300 человек. В Петербурге революция провалилась.