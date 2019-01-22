Якобы захваченный пассажиром самолет из Сургута сел в Ханты-Мансийске. В Афганистан он не направлялся

Рейс «Аэрофлота», который направлялся из Сургута в Москву днем 22 января, развернулся в обратную сторону неподалеку от Нягани. В половине третьего по Москве он сел в Ханты-Мансийске. По данным СМИ, захватчик задержан.

Борт, один из пассажиров которого, по данным СМИ, потребовал взял курс на Афганистан, благополучно приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. Также сообщается, что пилоты запросили посадку по коду 7600 – это полный отказ радиосвязи. Телеканал РЕН ТВ, еще пока самолет был в воздухе, опубликовал фото предполагаемого захватчика. Это 41-летний россиянин Павел Ш. Сообщается, что он может быть психически нездоров.

По некоторым данным, в аэропорт выехал вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев. Захватчик, по предварительной информации, задержан. Источник РИА Новости сообщил, что экипажу удалось уговорить мужчину сесть в Ханты-Мансийске на дозаправку.

Рейс «Аэрофлота» №1515 вылетел из Сургута в 15 часов по местному времени (в час дня по Москве). Почти через час после начала рейса Boeing 737-8LJ свернул со своей траектории в районе Югорска и взял курс на Ханты-Мансийск.

На борту было 75 человек, в том числе семь членов экипажа и пять детей.