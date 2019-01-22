Поезда между Петербургом и Хельсинки опаздывают из-за мороза, смерти на путях и технических неполадок в Финляндии

Поезд «Аллегро» №784 отправлением Хельсинки — Петербург, который уже пересёк границу с Финляндией, опаздывает на 44 минуты. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе РЖД, на Финляндский вокзал, по предварительным оценкам, он прибудет на полчаса позже запланированного. Рейс из Петербурга №783 задерживается в пути на 46 минут. Это следует из информации на сайте финской железнодорожной компании VR.

Утром 22 января в столичном регионе Финляндии было отменено около трёх десятков пригородных поездов, график движения сбился, причём к обеду ситуация ухудшилась.

Как сообщает Yle со ссылкой на VR, столь масштабный сбой был вызван стечением сразу нескольких обстоятельств. Сильный мороз вывел из строя железнодорожную технику. Кроме того, на кольцевой дороге в районе станции Кивеля человек попал под поезд, а на сортировочной станции в Пасила обнаружилось повреждение в изоляционных материалах.