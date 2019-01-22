Криштиану Роналду приговорили к двум годам условно и гигантскому штрафу за неуплату налогов

Провинциальный суд Мадрида признал виновным в неуплате налогов звезду мирового футбола Криштиану Роналду. Как сообщает 22 января Football Italia, 33-летнего португальского спортсмена приговорили к двухлетнему условному сроку и штрафу в 19 млн евро.

Отмечается, что Роналду полностью признал свою вину в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 год. Сумма неуплаты составила 5,7 миллиона евро.

Криштиану Роналду играл в Испании за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год. В год он получал там около 20 млн евро. В 2018 году португалец перешел в миланский «Ювентус», где его зарплата повысилась до 30 млн евро в год.