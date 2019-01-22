Криштиану Роналду приговорили к двум годам условно и гигантскому штрафу за неуплату налогов
Провинциальный суд Мадрида признал виновным в неуплате налогов звезду мирового футбола Криштиану Роналду. Как сообщает 22 января Football Italia, 33-летнего португальского спортсмена приговорили к двухлетнему условному сроку и штрафу в 19 млн евро.
Отмечается, что Роналду полностью признал свою вину в уклонении от уплаты подоходного налога физических лиц с 2011 по 2014 год. Сумма неуплаты составила 5,7 миллиона евро.
Криштиану Роналду играл в Испании за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год. В год он получал там около 20 млн евро. В 2018 году португалец перешел в миланский «Ювентус», где его зарплата повысилась до 30 млн евро в год.
Справка:
Криштиану Роналду — один из самых успешных игроков в современном футболе. В составе «Манчестер Юнайтед» он трижды становился чемпионом английской Премьер-лиги (2006/07, 2007/08, 2008/09) и выиграл Лигу чемпионов (2007/08). Его переход в мадридский «Реал» в 2009 году стал самым дорогим в истории футбола: испанцы заплатили за него «МЮ» 93,4 млн евро. В качестве игрока «Реала» он дважды выиграл чемпионат Испании (2011/12, 2016/17) и четырежды – Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18). В составе сборной Португалии взял серебро (2004), бронзу (2012) и золото (2016) чемпионата Европы.