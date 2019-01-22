Очередной автобус «на ручной тяге» в Петербурге попал на видео. Неподалёку горожане потеряли выделенку

Кадр из видео в vk.com/spb_today

«Ручная тяга» снова в действии: в Петербурге 22 января пассажиры спасали забуксовавший общественный транспорт – притом что сильного снегопада в последнее время не было.

«Очередной камень в копилку госслужб. На Светлановском проспекте автобусу помогают отъехать от остановки пассажиры», – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В комментариях перечисляют и другие проблемные адреса: «Просвещения проспект, та же история», «на Солидарности то же самое». «Я на Комсомола помогал автобусу отъехать. А пассажиры тупо сидели, пока буксовал автобус. Зашел в автобус и призвал к совести пассажиров) Вышли и помогли», – рассказывает Александр.

Вот так «проведена уборка» полосы для общественного транспорта на проспекте Маршала Блюхера от Кушелевской дороги к Лабораторному проспекту, показывает читатель «Фонтанки» Кирилл. «Там три полосы. Почищены две, одна завалена снегом совсем», – поясняет Кирилл.

Напомним, после сильного снегопада в четверг, 17 января, горожанам не раз пришлось выталкивать транспорт из снежной каши, за что «Пассажиравтотранс» выразил официальную благодарность.

Дело в том, что в этом году много снега: с начала сезона вывезено около 1,3 миллиона кубометров – столько же, сколько за всю зиму 2014-2015-го, с ноября по апрель, объясняет комитет по благоустройству. За последние сутки с городских дорог убрали 57 тысяч кубометров снега, за неделю – 400 тысяч кубометров. Горожане остаются недовольны, а вот активисты-общественники, по данным комитета, отметили качественную уборку в Кировском и Красносельском районах.