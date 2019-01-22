Кандидат в вице-губернаторы Елин обещает добиваться «открытого неба» для Пулково

Будущий вице-губернатор Евгений Елин 22 января в ходе встречи с фракцией «Справедливая Россия» заявил о намерении Смольного ввести в Пулково режим «открытого неба». Таким образом петербургский аэропорт сможет стать международным хабом.

«Надо поднимать вопрос по "открытому небу". Без этого не будет хаба. Конечно, это также вопрос визы, но Владивосток, хоть там особые условия, получил этот режим»,– сказал Елин. Введение «открытого неба», считает он, позволит значительно повысить туристический поток в Петербург, сделает его привлекательным центром мирового значения.

В 2012 году были сняты ограничения по количеству авиаперевозчиков и частот рейсов между Владивостоком и аэропортами Республики Кореи. После введения режима «открытое небо» авиакомпании получают возможность совершать во время транзитной остановки во Владивостоке любые операции, в том числе высаживать и брать на борт пассажиров. Для полетов в аэропорты с «открытым небом» авиакомпаниям не нужно получать согласование властей.