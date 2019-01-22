СМИ сообщили о нештатной ситуации на рейсе Сургут — Москва. Пассажир потребовал направить борт в Афганистан

О нештатной ситуации на борту рейса Сургут – Москва сообщает источник в авиадиспетчерских службах. Якобы во время рейса один из находившихся на борту пассажиров потребовал направить воздушное судно в Афганистан.

Об этом днем 22 января сообщает «Интерфакс».

Судя по данным сервиса Flight Radar, речь идет о рейсе «Аэрофлота» №1515, который вылетел из Сургута в 15 часов по местному времени (в час дня по Москве). Почти через час после начала рейса Boeing 737-8LJ свернул со своей траектории в районе Югорска и взял курс на Ханты-Мансийск.