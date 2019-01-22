Генпрокуратура РФ встала на сторону «Газпрома» в деле о списании долгов в Чечне. Местное надзорное ведомство проверяют

В чеченской прокуратуре проходит служебная проверка после того, как ведомство выступило с иском о списании 9 миллиардов рублей задолженности, которую накопили жители региона. Генпрокуратура поручила чеченскому прокурору поддержать позицию «Газпром межрегионгаз Грозный», настаивающего на оплате счетов за газ. Об этом 22 января сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Иск, поданный в Заводской районный суд Грозного, в Генпрокуратуре посчитали необоснованным, указав, что задолженность «подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания».