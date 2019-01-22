Генпрокуратура РФ встала на сторону «Газпрома» в деле о списании долгов в Чечне. Местное надзорное ведомство проверяют
В чеченской прокуратуре проходит служебная проверка после того, как ведомство выступило с иском о списании 9 миллиардов рублей задолженности, которую накопили жители региона. Генпрокуратура поручила чеченскому прокурору поддержать позицию «Газпром межрегионгаз Грозный», настаивающего на оплате счетов за газ. Об этом 22 января сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».
Иск, поданный в Заводской районный суд Грозного, в Генпрокуратуре посчитали необоснованным, указав, что задолженность «подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания».
Справка:
Напомним, что Заводской районный суд Грозного принял решение списать должникам в Чечне 9 миллиардов рублей. Прокуратура указала, что попытки добиться оплаты вызывают рост напряженности и протестные настроения в республике. Изначально сумма появилась именно в официальном сообщении прокуратуры, которое было опубликовано 16 января. Сейчас сообщение отредактировано, и 9 миллиардов из него исчезли. «Газпром межрегионгаз Грозный» заверил, что будет обжаловать решение суда, однако чуть позже якобы передумал, а затем снова вернулся к прежней позиции.
Сразу несколько российских регионов, включая Смоленскую область, Чувашию, Башкирию и Санкт-Петербург, решили последовать примеру Чечни и попытаться списать долги. Пока безуспешно.