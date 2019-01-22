Рабочий в Ливерпуле разгромил строящийся отель, разозлившись из-за невыплаченной зарплаты

Строитель, посчитавший, что ему недоплатили 600 фунтов (почти 51,2 тысячи рублей), решил наказать своего работодателя и разрушить гостиницу, которую строил. Для этого он использовал мини-экскаватор.

Об этом 22 января сообщает BBC со ссылкой на очевидцев. Недовольный рабочий решил отомстить в один из последних дней возведения отеля Travelodge в Ливерпуле, когда его товарищи заканчивали выкладывать плитку. Используя строительную технику, он въехал в лобби гостиницы через главный вход. Он крушил все, что попалось на пути: стеклянный входной комплекс, интерьер холла. По словам очевидцев, дебош продолжался почти 20 минут, так как водителя не могли достать из мини-экскаватора. После этого он скрылся.

Менеджер, по словам очевидцев, «бегал, как курица без головы», опасаясь, что не удастся сдать отель в срок.

Жители графства Мерсисайд, где находится Ливерпуль, встали на сторону рабочего, собрав в Интернете необходимые 600 фунтов. Сейчас строителя ищет полиция.

Видео, которое сняли коллеги мужчины, активно распространяется по Сети.