В Калининграде таксист похитил рыбу у пассажира. Тот тоже ее украл - в магазине

Под покровом ночи любитель морепродуктов вынес из магазина в Калининграде 160 кг рыбы, креветок и прочих морских деликатесов. Добычу повез на попутной машине к другу, но пока стучал в закрытую дверь, водитель нажал на педаль газа.

Как 22 января сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, подозреваемый опустошил холодильную камеру рыбного магазина ночью 19 числа. Коробки он переместил на автобусную остановку, остановил первого попавшегося водителя и назвал адрес – вор собирался разделить деликатесы с приятелем. В конечной точке он уперся в закрытую дверь, попытки разбудить товарища, может, и увенчались успехом, однако время было упущено. Водитель поразмыслил, сделал вывод, что содержимое коробок ему и самому пригодится, и благополучно уехал.

Где сейчас похищенное (а в магазине насчитали ущерба на 50 тысяч рублей), неизвестно. Зато полиция в курсе местонахождения вора – ранее судимый за грабеж и кражу калининградец задержан, в его отношении возбуждено очередное уголовное дело.