В 2019 году Setl Group планирует сдать 10 социальных объектов, в том числе 2 школы

Setl City

В текущем году Setl Group планирует ввести в эксплуатацию 2 школы и 8 детских садов – данные объекты рассчитаны в общей сложности на 2325 мест. Они спроектированы и строятся полностью на средства девелопера.

В настоящее время на завершающей стадии строительства находится общеобразовательная школа с двумя бассейнами в ЖК комфорт-класса «Полюстрово Парк» в Калининском районе. Она рассчитана на 825 учеников и будет сдана в первом квартале 2019 года. Setl Group также ведет строительство школы на 450 мест с двумя бассейнами в ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков.

Setl City

До завершения первого квартала запланирован ввод в эксплуатацию второго детского сада на 190 мест с бассейном в ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. А к концу года Setl Group планирует сдать третий детский сад на 220 мест с бассейном в этом же комплексе и детский сад на 160 мест в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово.

Setl City

Отметим, что в 2019-м году застройщик завершает строительство жилой части одного из своих самых масштабных проектов – ЖК «GreenЛандия-1,2» неподалеку от метро «Девяткино». Вместе с последними очередями до конца года будут введены в эксплуатацию два встроенных детских сада, рассчитанных на 200 мест совокупно. Еще два встроенно-пристроенных детских сада запланированы к сдаче вместе с корпусами ЖК комфорт-класса «МореОкеан» в Приморском районе – Setl Group заканчивает строительство комплекса в текущем году.

Также на 4 квартал 2019 года намечена сдача элитного проекта Setl Group на Петровском острове – «Петровский. Квартал на воде». В составе жилого комплекса будет введен в эксплуатацию отдельно стоящий детский сад на 160 мест.

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

ЖК "Полюстрово Парк" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/polyustrovo-park/ declarations

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/zimaleto/declarations

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК «Лондон» – застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК "Семь столиц" – застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations

ЖК "МореОкеан" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

ЖК «Петровский. Квартал на воде» – застройщик ООО "Новый элемент", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/petrovskii-park/declarations