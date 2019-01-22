Происшествия
Прокуратура объяснила «литературную цензуру» на Пулковской таможне преступлением
Городской суд Петербурга оставил в силе решение Московского районного суда, который в декабре 2018 года не нашёл нарушений в нашумевшей истории с «литературной цензурой» на Пулковской таможне.
«Постановление районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения. При этом в ходе заседания таможенники стали отрицать, что посылка DHL — это международное почтовое отправление. Это прозвучало в первый раз за время разбирательства», – рассказал 22 января «Фонтанке» адвокат Сергей Голубок.
В ноябре прошлого года Пулковская таможня две недели удерживала покупку Сергея Голубка – книгу Маши Гессен «Будущее – это история: как тоталитаризм вернулся в Россию». Книга была куплена в американском онлайн-магазине Amazon. Юрист тогда сообщал, что был вынужден писать объяснительные об отсутствии в книге угроз «безопасности и нравственности граждан», «призывов к экстремизму и терроризму».
На сегодняшнем заседании городского суда представитель прокуратуры заявил, что проверка книги была связана с неким «преступлением».
«Прокурор Северо-Западной транспортной прокуратуры Андрей Атласов в ходе заседания заявил, что оперативно-разыскное мероприятие по изъятию книги было осуществлено в связи с признаками какого-то преступления. Слово «преступление» тоже прозвучало впервые», – уточнил Голубок.
Сергей Голубок пока не знает, будет ли он оспаривать действия Пулковской таможни дальше, но, по его словам, у него есть несколько вариантов дальнейших действий после решения городского суда Петербурга.
Ранее в Пулковской таможне законность своих действий объясняли иначе. На заседании Московского районного суда в декабре было сказано, что судебного решения о вскрытии посылки с книгой не требовалось, а действия сотрудников таможни основывались на «сообщении о возможных нарушениях таможенного законодательства, сопряженных с экстремизмом».
До этого в комментарии «Фонтанке» в самой Пулковской таможне ссылались на третью «причину». «Правом ЕАЭС установлены запреты и ограничения на ввоз отдельных категорий товаров», – сообщал нам начальник Пулковской таможни генерал-майор Андрей Ровчак в конце ноября.
При этом в момент удержания покупки петербуржца на Пулковской таможне точно такую же книгу, купленную в том же иностранном онлайн-магазине, без претензий со стороны сотрудников Домодедовской таможни получил житель Москвы.
Сама автор книги – Маша Гессен – в комментарии «Фонтанке» называла происходящее «и цензурой, и глупостью».
«Тезисы обсуждаемой книги подтверждаются всей этой историей. Книга, собственно, о том, как восстанавливаются привычки тоталитарного общества – во многих случаях как будто спонтанно, без приказа сверху», – отметила Гессен.
В характеристике на автора, которую Пулковская таможня подготовила к судебному заседанию, сказано, что «деятельность Маши Гессен оценивается на разных сайтах, форумах как скандальная, многие обвиняют ее в пропаганде гомосексуализма и покушении на нравственность».
Оперуполномоченный таможни, который готовил справку, ссылался на «христианский информационно-аналитический портал «Мир вам» и подчеркивал, что на этом портале о журналистке высказываются нелицеприятно: «Несчастный больной человек…», «Читаешь высказывания Марии и жалеешь ее». «Таким образом, общая характеристика личности автора и книги, оценка ее произведений в СМИ, общественными религиозными организациями, известными людьми и общественно-политическими деятелями, а также реакции людей на форумах на выступления и произведения Маши Гессен говорят о наличии скандальной и неоднозначной личности и спорных взглядах автора, тяге к публичности и привлечению к себе внимания»,— сделали вывод таможенники в официальной бумаге для суда, сообщал «Коммерсантъ».
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Справка:
Маша Гессен родилась в Москве. В подростковом возрасте переехала жить из СССР в США, но вернулась в 1991 году. Работала во множестве печатных и сетевых изданий. Руководила «Полит.ру», Gala и «Сноб». После увольнения с поста главного редактора журнала «Вокруг света» в 2012 году из-за отказа публиковать материал про полёт Владимира Путина со стерхами встречалась с президентом, который просил её остаться в издании. Последним местом её работы в России была русская служба радио «Свобода». В 2013 году Гессен переехала в Нью-Йорк, поскольку решила не воспитывать детей «в безнадежном месте». Книга Future is History была издана в США в 2017 году. Она не входит в список Минюста РФ с запрещёнными к распространению в России материалами. Книга стала победителем ряда литературных премий, в том числе американской Национальной книжной премии (National Book Awards) и Лейпцигской премии с формулировкой за «взгляд на возможности эрозии и разрушения европейских демократических институтов, которые мы привыкли считать навсегда утвердившимися». В России книга не издавалась. «Просто нет такого смелого издателя», – поясняла журналист «Фонтанке».