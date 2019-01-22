Прокуратура объяснила «литературную цензуру» на Пулковской таможне преступлением

Городской суд Петербурга оставил в силе решение Московского районного суда, который в декабре 2018 года не нашёл нарушений в нашумевшей истории с «литературной цензурой» на Пулковской таможне.

«Постановление районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения. При этом в ходе заседания таможенники стали отрицать, что посылка DHL — это международное почтовое отправление. Это прозвучало в первый раз за время разбирательства», – рассказал 22 января «Фонтанке» адвокат Сергей Голубок.

В ноябре прошлого года Пулковская таможня две недели удерживала покупку Сергея Голубка – книгу Маши Гессен «Будущее – это история: как тоталитаризм вернулся в Россию». Книга была куплена в американском онлайн-магазине Amazon. Юрист тогда сообщал, что был вынужден писать объяснительные об отсутствии в книге угроз «безопасности и нравственности граждан», «призывов к экстремизму и терроризму».

На сегодняшнем заседании городского суда представитель прокуратуры заявил, что проверка книги была связана с неким «преступлением».

«Прокурор Северо-Западной транспортной прокуратуры Андрей Атласов в ходе заседания заявил, что оперативно-разыскное мероприятие по изъятию книги было осуществлено в связи с признаками какого-то преступления. Слово «преступление» тоже прозвучало впервые», – уточнил Голубок.

Сергей Голубок пока не знает, будет ли он оспаривать действия Пулковской таможни дальше, но, по его словам, у него есть несколько вариантов дальнейших действий после решения городского суда Петербурга.

Ранее в Пулковской таможне законность своих действий объясняли иначе. На заседании Московского районного суда в декабре было сказано, что судебного решения о вскрытии посылки с книгой не требовалось, а действия сотрудников таможни основывались на «сообщении о возможных нарушениях таможенного законодательства, сопряженных с экстремизмом».

До этого в комментарии «Фонтанке» в самой Пулковской таможне ссылались на третью «причину». «Правом ЕАЭС установлены запреты и ограничения на ввоз отдельных категорий товаров», – сообщал нам начальник Пулковской таможни генерал-майор Андрей Ровчак в конце ноября.

При этом в момент удержания покупки петербуржца на Пулковской таможне точно такую же книгу, купленную в том же иностранном онлайн-магазине, без претензий со стороны сотрудников Домодедовской таможни получил житель Москвы.

Сама автор книги – Маша Гессен – в комментарии «Фонтанке» называла происходящее «и цензурой, и глупостью».

«Тезисы обсуждаемой книги подтверждаются всей этой историей. Книга, собственно, о том, как восстанавливаются привычки тоталитарного общества – во многих случаях как будто спонтанно, без приказа сверху», – отметила Гессен.

В характеристике на автора, которую Пулковская таможня подготовила к судебному заседанию, сказано, что «деятельность Маши Гессен оценивается на разных сайтах, форумах как скандальная, многие обвиняют ее в пропаганде гомосексуализма и покушении на нравственность».

Оперуполномоченный таможни, который готовил справку, ссылался на «христианский информационно-аналитический портал «Мир вам» и подчеркивал, что на этом портале о журналистке высказываются нелицеприятно: «Несчастный больной человек…», «Читаешь высказывания Марии и жалеешь ее». «Таким образом, общая характеристика личности автора и книги, оценка ее произведений в СМИ, общественными религиозными организациями, известными людьми и общественно-политическими деятелями, а также реакции людей на форумах на выступления и произведения Маши Гессен говорят о наличии скандальной и неоднозначной личности и спорных взглядах автора, тяге к публичности и привлечению к себе внимания»,— сделали вывод таможенники в официальной бумаге для суда, сообщал «Коммерсантъ».