Беспилотники на российских дорогах: первый кандидат подал заявку на испытания

Первый разработчик автономных автомобилей подал заявку на испытания своих беспилотников на дорогах Москвы и Татарстана. Какая именно компания – не уточняется.

Как сообщает 22 января агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы «Автонет», подавшей заявку компании теперь предстоит пройти лабораторную техническую проверку во ФГУП «НАМИ». По итогам проверки будет решено, пускать ли беспилотник на дороги общего пользования.

Возможность подать заявку на испытания своих беспилотников на дорогах разработчики получили с 1 декабря 2018 года. По словам соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Александра Гурко, участниками таких тестов могут стать порядка 27 компаний. При этом, как сообщалось ранее, для допуска компания-разработчик должна иметь уставный капитал не менее 100 миллионов рублей.

После прохождения лабораторных тестов «НАМИ» и получения разрешения тестировать беспилотник на дорогах общего пользования разработчик должен также получить соответствующую отметку в ГИБДД. Затем автомобиль, снабженный специальным знаком «А», что означает «Автономное вождение», выпустят на дороги.

Испытывать автономные машины будут на ряде дорог Москвы и Татарстана. Также беспилотники планируют пустить на трассу М-11 «Столица» (Москва – Санкт-Петербург). Ожидается, что первые тесты начнутся не ранее весны 2019 года.