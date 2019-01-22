В Чечне объяснили списание долгов за газ «спецификой региона». В «Газпроме» решение назвали «противоречащим правовым нормам»

Чеченская Республика пережила две войны, во время которых и была накоплена часть задолженности перед «Газпромом». Об этом 22 января рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Учитывая специфику нашего региона, а именно прошедшие войны, когда этим газом практически никто не пользовался, прокуратура сделала такой шаг – правильный и отвечающий интересам чеченского народа», – цитирует 22 января заявление Умарова ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что у Чечни нет «суперправ по отношению к федеральному центру». Он считает, что другие регионы также могут последовать примеру северокавказской республики.

«Газпром межрегионгаз Грозный», в свою очередь, указал, что задолженность в 9,353 млрд рублей была накоплена с 2007 по 2015 год. Республика, по крайней мере, по официальным данным, была охвачена войной с 1994 по 1996 год, а также в период с 1999 по 2009 год.

В «Газпроме» настаивают, что решение Заводского районного суда чеченской столицы о списании задолженности «противоречит действующим нормам права». «Срок исковой давности может быть прерван путем признания долга должником или приостановлен. Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось», – цитирует заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева ТАСС.

По его словам, у всех граждан России имеется обязанность оплачивать коммунальные услуги, что не может считаться фактором социальной напряженности, на чем ранее настаивала чеченская прокуратура. «Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним», – добавил Голубев.

Напомним, что Заводской районный суд Грозного принял решение списать должникам в Чечне 9 миллиардов рублей. Прокуратура указала, что попытки добиться оплаты вызывают рост напряженности и протестные настроения в республике. Изначально сумма появилась именно в официальном сообщении прокуратуры, которое было опубликовано 16 января. Сейчас сообщение отредактировано, и 9 миллиардов из него исчезли. «Газпром межрегионгаз Грозный» заверил, что будет обжаловать решение суда, однако чуть позже якобы передумал, а затем снова вернулся к прежней позиции.

Сразу несколько российских регионов, включая Смоленскую область, Чувашию, Башкирию и Санкт-Петербург, решили последовать примеру Чечни и попытаться списать долги. Пока безуспешно.