«Запаниковал при виде полиции». В Китае за нарушение ПДД задержали страуса

Сотрудники полиции в китайской провинции Юньнань, в предгорье Тибета, задержали страуса-нарушителя – он бегал по проезжей части и вносил хаос в дорожное движение.

Как сообщает телеканал CGTN в YouTube, при виде полиции юный страус запаниковал. Пришлось организовать преследование. Во время задержания птица не пострадала, и её вернули владельцу из соседней деревни.

Страусы в Китае живут на свободе, их можно встретить даже в городе. Обычно они не боятся людей, подходят к ним, но в непривычной обстановке могут проявить агрессию.

Гуляющего по улицам страуса заметили в феврале 2016 года и под Петербургом – в Красном Селе. Как оказалось, он сбежал из цирка. Страусиха Варвара вызвала переполох в 2014 году на приморской трассе, пока хозяин не нашёл её. «Обнял я Варвару, и пошли аккуратно до дома», – рассказал он.

Во время апрельского снегопада 17-го года на Васильевском острове видели припаркованного верблюда, а минувшей осенью на МКАД пробку собрал баран. Другой цирковой верблюд прошлым летом спровоцировал ДТП на скоростной трассе М-4 «Дон».

В Африке на видео попали ДТП со слоном (он напал на машину и сломал бивень) и прогулка бегемота по заправке.

Однако победителями сегодняшней тематической подборки становятся американские полицейские, которые оштрафовали за нарушение ПДД чёрного цыпленка по имени Офелия. Все обвинения с Офелии снял судья.