Кандидат на пост главы РФС Дюков обещает «уделить много времени» решению вопроса с лимитом на легионеров в Российской премьер-лиге

Единственный кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков займется вопросом лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Как сообщает 22 января ТАСС, об этом Дюков заявил в Хабаровске после встречи с руководителями региональных футбольных федераций Дальнего Востока.

«Что касается лимита на легионеров в РПЛ, то мы планируем уделить достаточно много времени для решения этого вопроса. С одной стороны, мы знаем примеры, когда лимит на легионеров помог ряду молодых игроков вырасти в действительно больших мастеров, знаем также много примеров, когда рано полученные большие деньги ломали многим перспективным игрокам карьеры, поэтому здесь сложно сказать, больше выиграл футбол или нет», – заявил Дюков.

По его словам, лимит на легионеров увеличивает расходы клубов. Вместо этого, считает Дюков, лучше сконцентрироваться на развитии детско-юношеского и молодежного футбола.

Напомним, с 2015 года в чемпионате России по футболу действует лимит по схеме «6+5». Однако в последнее время все чаще поднимается тема отмены ограничений или серьезного смягчения лимита. Одна из самых часто обсуждаемых схем «10+15», когда на поле смогут находиться до десяти иностранцев одновременно.

Ранее стало известно о том, что Дюков оказался единственным зарегистрированным кандидатом на пост главы РФС. Так что выборы, запланированные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе.

Предыдущего президента РФС Виталия Мутко сняли досрочно на исполкоме РФС 19 декабря. И. о. был назначен Сергей Прядкин.