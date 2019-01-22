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Спорт
22.01.2019 13:18
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Кандидат на пост главы РФС Дюков обещает «уделить много времени» решению вопроса с лимитом на легионеров в Российской премьер-лиге

Единственный кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков займется вопросом лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Как сообщает 22 января ТАСС, об этом Дюков заявил в Хабаровске после встречи с руководителями региональных футбольных федераций Дальнего Востока. 

«Что касается лимита на легионеров в РПЛ, то мы планируем уделить достаточно много времени для решения этого вопроса. С одной стороны, мы знаем примеры, когда лимит на легионеров помог ряду молодых игроков вырасти в действительно больших мастеров, знаем также много примеров, когда рано полученные большие деньги ломали многим перспективным игрокам карьеры, поэтому здесь сложно сказать, больше выиграл футбол или нет», – заявил Дюков.

По его словам, лимит на легионеров увеличивает расходы клубов. Вместо этого, считает Дюков, лучше сконцентрироваться на развитии детско-юношеского и молодежного футбола.

Напомним, с 2015 года в чемпионате России по футболу действует лимит по схеме «6+5». Однако в последнее время все чаще поднимается тема отмены ограничений или серьезного смягчения лимита. Одна из самых часто обсуждаемых схем «10+15», когда на поле смогут находиться до десяти иностранцев одновременно.

Ранее стало известно о том, что Дюков оказался единственным зарегистрированным кандидатом на пост главы РФС. Так что выборы, запланированные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе.

Предыдущего президента РФС Виталия Мутко сняли досрочно на исполкоме РФС 19 декабря. И. о. был назначен Сергей Прядкин.

Справка:

Александр Дюков родился в 1967 году в Ленинграде. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик». С 2003 по 2006 год был президентом компании «Сибур», с 2006 по 2011 — председателем ее совета директоров. Также с 2006-го — президент компании «Газпром нефть». С 2008 — председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть». С 2008 по 2017 год — президент ФК «Зенит». За это время клуб трижды становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), дважды выигрывал Кубок России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008). С 2008 года и по нынешний день — председатель совета директоров клуба «Зенит».

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