Депутаты попросили будущего вице-губернатора Елина освободить ледокол «Красин» от транспортного налога. Долги составили уже 2 млн рублей

Советник врио губернатора Петербурга Евгений Елин займётся решением проблем ледокола «Красин» и других музейных кораблей. С них уже несколько лет требуют уплаты транспортного налога.

О проблеме на встрече в Мариинском дворце 22 января рассказал будущему вице-губернатору Елину депутат Алексей Ковалев. По его словам, в течение прошлого года он и его соратники пытались разобраться и разрешить странную ситуацию: налоговая потребовала с музейных кораблей уплаты транспортного налога. Например, порядка 2 млн за два года задолжал ледокол «Красин».

«Мы предлагали Алексею Корабельникову, главе комитета финансов, дать налоговую льготу, но он отказывался», – заметил Ковалев. Елин предположил, что чиновник был озабочен пополнением бюджета, однако обещал с прецедентом разобраться.