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Общество
22.01.2019 13:07
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Роскомнадзор внезапно разблокировал почти 3 миллиона ip-адресов Amazon, связанных с Telegram. Эксперты называют это «каминг-аутом»

Роскомнадзор неожиданно снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов и 17 IP-подсетей компании Amazon.

«Специалистами Роскомнадзора установлено, что данные подсети длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram», – сообщается 22 января на официальном сайте ведомства. 

В надзорной службе напомнили, что мессенджер блокируется по решению Таганского районного суда Москвы от 13 апреля 2018 года «в связи с неисполнением российского законодательства».

Телеком-эксперт Филипп Кулин, который отслеживает блокировки Роскомнадзора в своём телеграм-канале @usher2, уточнил, что разблокированные IP-адреса являются сетями «облачного провайдера Amazon». 

«Это публичный каминг-аут, суть которого проста – "мы длительное время блокировали неизвестно что неизвестно на каком основании, а все остальные сети и до сих пор непонятно почему блокируем". Зачем они 9 месяцев держали подсети Amazon заблокированными, так и осталось загадкой», – уточнил «Фонтанке» эксперт.

Роскомнадзор сегодня разблокировал большую часть того, что ранее было заблокировано. На данный момент под блокировкой остаются 952 тысячи IP-адресов, отметил Филипп Кулин.

В то же время Роскомнадзор минувшей ночью внес в реестр больше трёх тысяч новых IP-адресов для блокировки Telegram.  В конце декабря глава службы Александр Жаров отрицал планы получить 20 млрд рублей на препятствование работе мессенджера. 

Разблокировка произошла накануне возможной презентации мессенджером на Давосском форуме своей блокчейн-платформы TON. Сам Павел Дуров занят юридической ликвидацией компании Telegram Messenger LLP. Именно эта структура была внесена Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации. Процесс ликвидации связывают с попыткой владельца минимизировать налоговую базу и с созданием платформы для криптовалют.

Тем временем в ЕСПЧ готовятся к рассмотрению нескольких десятков жалоб из России, связанных с блокировками мессенджера. 

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